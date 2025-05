Panoramiche Audio su NotebookLM ora disponibili in italiano

NotebookLM è uno strumento di Google basato sull’intelligenza artificiale, progettato per migliorare l’interazione degli utenti con documenti e appunti. Questo assistente AI è in continua evoluzione e presenta funzioni innovative pensate per assistere gli utenti in varie attività. Una delle caratteristiche distintive di NotebookLM è la sua architettura, che si concentra sulle fonti fornite dall’utente, evitando risposte false o imprecise derivate da database non verificati. Ciò permette di ottenere analisi e risposte affidabili, rendendolo un alleato fondamentale nei contesti che richiedono precisione.

Recentemente, NotebookLM ha introdotto la funzione Audio Overviews, che trasforma i materiali forniti dall’utente in podcast generati dall’AI. Questo strumento non si limita a leggere il testo, ma crea un dialogo dinamico tra due voci virtuali che riassumono e discutono i contenuti chiave, rendendo l’apprendimento più flessibile. Inizialmente disponibile solo in inglese, Audio Overviews ora supporta oltre 50 lingue, incluso l’italiano, superando le barriere linguistiche e ampliando il suo pubblico.

Per cambiare la lingua delle Audio Overviews, gli utenti devono accedere alle impostazioni sul sito di NotebookLM. Da lì, possono selezionare la Lingua di output e scegliere la lingua preferita dal menu. Se non viene selezionata alcuna lingua specifica, verrà utilizzata quella predefinita dell’account Google. Il supporto linguistico non inglese è ancora in fase beta, ma Google sta lavorando per estenderlo a tutti gli utenti, rendendo NotebookLM uno strumento sempre più potente e accessibile globalmente.