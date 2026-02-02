Panoramic Banana: Danza e Futuro a Genova

Venerdì 6 febbraio alle 20:30, la rassegna di danza internazionale Resistere e Creare, curata dalla Fondazione Luzzati Teatro della Tosse sotto la direzione di Marina Petrillo, prosegue con un grande ospite che anticipa il nuovo programma. In scena arriva “Panoramic Banana – album degli abitanti del Nuovo Mondo”, una nuova produzione della compagnia MK, tra le più interessanti della scena internazionale, con coreografie di Michele Di Stefano.

Lo spettacolo è un inno magnetico e di pulsante bellezza al desiderio di un mondo cui dare un nuovo significato, un richiamo alla dimensione selvaggia. Si tratta di un viaggio in territori inesplorati tra euforia dell’ignoto e desiderio di ritorno a una natura primordiale. Un caleidoscopio di danze e immagini è immerso in una sonorità ibrida e calda, che delinea uno scenario futuro dove il disordine è la regola e l’ambiente si fa torbido e pulsante. Mentre gli etnologi studiano l’ultima tribù inossidabile, quella turistica, e gli antropologi si occupano di serie tv, Panoramic Banana disegna un domani sonoro, acquatico, tropicale, epidemico e umido, attraverso un catalogo sorprendente di gesti e situazioni.

Biglietti a 25 euro intero, 10 euro per gli under 28. La biglietteria del Teatro della Tosse in Piazza R. Negri è aperta dal martedì al sabato dalle 15:00 alle 19:00. Lunedì e festivi apre solo in caso di spettacolo. Il Teatro del Ponente in Piazza Odicini 9 apre martedì, mercoledì e giovedì dalle 14:00 alle 17:00. I biglietti per gli spettacoli al Ponente sono prenotabili anche alla biglietteria del Teatro della Tosse. Tutti i biglietti sono sempre acquistabili online su www.teatrodellatosse.it e su www.happyticket.it.