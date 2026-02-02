13 C
Roma
martedì – 3 Febbraio 2026
Spettacolo

Panoramic Banana: Danza e Futuro a Genova

Da stranotizie
Panoramic Banana: Danza e Futuro a Genova

Venerdì 6 febbraio alle 20:30, la rassegna di danza internazionale Resistere e Creare, curata dalla Fondazione Luzzati Teatro della Tosse sotto la direzione di Marina Petrillo, prosegue con un grande ospite che anticipa il nuovo programma. In scena arriva “Panoramic Banana – album degli abitanti del Nuovo Mondo”, una nuova produzione della compagnia MK, tra le più interessanti della scena internazionale, con coreografie di Michele Di Stefano.

Lo spettacolo è un inno magnetico e di pulsante bellezza al desiderio di un mondo cui dare un nuovo significato, un richiamo alla dimensione selvaggia. Si tratta di un viaggio in territori inesplorati tra euforia dell’ignoto e desiderio di ritorno a una natura primordiale. Un caleidoscopio di danze e immagini è immerso in una sonorità ibrida e calda, che delinea uno scenario futuro dove il disordine è la regola e l’ambiente si fa torbido e pulsante. Mentre gli etnologi studiano l’ultima tribù inossidabile, quella turistica, e gli antropologi si occupano di serie tv, Panoramic Banana disegna un domani sonoro, acquatico, tropicale, epidemico e umido, attraverso un catalogo sorprendente di gesti e situazioni.

Biglietti a 25 euro intero, 10 euro per gli under 28. La biglietteria del Teatro della Tosse in Piazza R. Negri è aperta dal martedì al sabato dalle 15:00 alle 19:00. Lunedì e festivi apre solo in caso di spettacolo. Il Teatro del Ponente in Piazza Odicini 9 apre martedì, mercoledì e giovedì dalle 14:00 alle 17:00. I biglietti per gli spettacoli al Ponente sono prenotabili anche alla biglietteria del Teatro della Tosse. Tutti i biglietti sono sempre acquistabili online su www.teatrodellatosse.it e su www.happyticket.it.

Articolo precedente
Cybersecurity Italia: boom del lavoro tra ITS e università
Articolo successivo
Centro specializzato malattie rare Piemonte
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.