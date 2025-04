Panorami spettacolari e leggende intriganti: questo delizioso borgo molisano è un piccolo tesoro nascosto

Nell’articolo si esplora il suggestivo borgo di Sant’Angelo Limosano, situato a circa 900 metri di altitudine nella provincia di Campobasso, in Molise. Questa regione, tra le più piccole d’Italia, è ricca di storia, cultura e paesaggi spettacolari. Sant’Angelo Limosano, con origini medievali, si sviluppò intorno all’XI secolo e passò sotto vari feudi importanti fino al XIX secolo, legandosi a famiglie illustri come i Carafa e gli Attellis. Il borgo ha dato i natali a figure significative come Alessio Marone, inventore del telegrafo, e Papa Celestino V, noto per la sua abdicazione volontaria.

Nel borgo si possono visitare numerosi luoghi di interesse, tra cui la Chiesa di Santa Maria Assunta in Cielo, risalente al XIII secolo e ristrutturata in barocco nel XVII secolo, e i Bastioni medievali, esempio di architettura storica. La zona circostante offre una varietà di paesaggi naturali, ideale per escursioni e passeggiate immersi nella natura. Si possono anche gustare piatti tipici, rappresentanti delle tradizioni culinarie locali.

Per raggiungere Sant’Angelo Limosano, è consigliato l’uso dell’automobile, con collegamenti adeguati tramite autobus dalle città vicine. La distanza da Campobasso è di circa 20 km, da Napoli 160 km e da Roma circa 230 km. Questo borgo rappresenta una vera e propria gemma del Molise, pronta ad essere scoperta da turisti e appassionati di storia e natura.