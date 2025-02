Panorami mozzafiato e sapori della tavola: ecco i 10 borghi italiani da visitare in primavera

La primavera si avvicina, portando con sé la voglia di viaggiare. Il 2025 offrirà molte opportunità grazie ai ponti festivi. Scoprire i borghi più belli d’Italia è un’ottima idea. Ecco 10 destinazioni selezionate, lontane dal turismo di massa, perfette per una fuga primaverile.

Varzi, in Lombardia, è un affascinante borgo con un quartiere medievale e chiese storiche, noto per il suo salame DOP. Bard, in Valle d’Aosta, è famoso per il forte che risale al 1034 e il suo borgo medievale, un vero gioiello.

In Sicilia, Erice offre un panorama romantico e testimonianze storiche, come il castello normanno. Gesualdo, in Campania, è una località di rilevanza musicale, con un castello rinascimentale circondato da bellezze artistiche.

Acaya, in Puglia, è una cittadina fortificata del sedicesimo secolo, immersa tra ulivi, mentre Recanati, nelle Marche, celebra la poesia di Giacomo Leopardi tra colline e musei.

Spello, in Umbria, durante la fioritura primaverile diventa un tripudio di colori, un ex insediamento romano con una storica porta d’ingresso. Castelmezzano, in Basilicata, è incastonato tra le Dolomiti Lucane, ideale per il trekking.

Infine, Lollove, in Sardegna, è un affascinante villaggio poco abitato che conserva l’architettura tradizionale. Radda in Chianti, in Toscana, non è solo sede di vini pregiati, ma anche di bellezze storiche e architettoniche. Questi borghi offrono atmosfere uniche per una primavera all’insegna della scoperta.