Pannolini Ultra Dry Amazon, Taglia 3 (4-9kg)

🔥 Offerta Amazon
💸 Prezzo: €40.34
⭐ Valutazione: / 5
By Amazon Ultra Dry Nappies Size 3 (4-9 kg), with Air Channels, White, 172 Units (2 Packs of 86) – New Version (Formerly a Mama Bear Brand, Same Product)
Scopri i Pannolini By Amazon Ultra Dry: la scelta ideale per il tuo bambino
Cerca pannolini di alta qualità che garantiscano comfort e protezione per il tuo bambino? I Pannolini By Amazon Ultra Dry sono la soluzione perfetta per te. Questi pannolini, precedentemente noti come Mama Bear, offrono le stesse formulazioni, dimensioni e qualità, ma ora con il marchio By Amazon.
Caratteristiche principali
- Taglia 3, adatti per bambini da 4 a 9 kg
- Con canali d’areazione per un assorbimento extra rapido
- Doppie barriere elastiche per evitare perdite
- Morbidi e assorbenti per garantire il massimo comfort
Vantaggi pratici
- Protezione dalle perdite grazie alle doppie barriere elastiche
- Protezione notturna garantita fino a 12 ore
- Vestibilità confortevole e su misura
- Tecnologia Dry-Way 2.0 per un assorbimento rapido e un comfort maggiore
Acquista con fiducia
I Pannolini By Amazon Ultra Dry sono un prodotto di alta qualità, con una valutazione di 4,3 stelle su 5 da parte dei nostri clienti. Non esitare, scegli i migliori pannolini per il tuo bambino e acquista ora! Con il marchio By Amazon, puoi essere sicuro di ottenere un prodotto di qualità superiore e affidabile. Acquista subito e garantisci al tuo bambino il comfort e la protezione che merita!
