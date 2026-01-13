Pannolini secchi Amazon, Size 4+, 9-15kg, 80 pezzi

🔥 Offerta Amazon
by Amazon – 80 Ultra Dry Nappies – Size 4+ (9-15kg) (Same Product previously marketed under the Mama Bear brand)
Benvenuti in un’esperienza di igiene senza pari per il tuo bambino!
By Amazon – Pannolini Ultra Dry – Taglia 4+ (9-15kg) offre una protezione e un comfort senza precedenti. Con i canali d’aria e l’assorbimento extra veloce, questi pannolini sono progettati per garantire la massima libertà di movimento e la felicità del tuo bambino.
Vantaggi Practici:
- Protezione dalle perdite grazie ai doppio sbarramento elastico sulle gambe
- Protezione notturna fino a 12 ore con lo strato interno morbido e assorbente
- Design comodo con strato interno super sottile e sagomato per un comfort aggiunto
- Tecnologia Dry-Way 2.0 con canali di ventilazione assorbenti per mantenere il tuo bambino asciutto e comodo
Informazioni Utili:
- 1 confezione da 80 pannolini
- Dimensioni del prodotto: 14.75 x 26.6 x 45 cm; peso 2.71 kg
- Produttore: Amazon EU Sarl
- Numero di modello: 5400606987098
- Paese di origine: Italia
Nota: La confezione potrebbe variare dalle immagini mostrate. Questo prodotto era precedentemente commercializzato con il marchio Mama Bear ed è ora parte del marchio By Amazon, senza alcuna modifica nelle formule, dimensioni, qualità e fornitore.
