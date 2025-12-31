7.3 C
Pannolini Disney Ultra-Dry Taglia 6, 140 pezzi

Pannolini Disney Ultra-Dry Taglia 6, 140 pezzi

Amazon Brand – Mama Bear Disney Ultra-Dry Nappies, Size 6 (15+ kg), White, 140, 2 Packs of 70, MONTHLY PACK

Benvenuti nel mondo di Mama Bear Disney Ultra-Dry Nappies

Siamo felici di presentarvi il nostro prodotto di punta, progettato per garantire il massimo comfort e protezione per il vostro bambino. Il nostro multipack include 2 confezioni da 70 pannolini cadauna, nella taglia 6, ideale per bambini di 15 kg o più.

Protezione e comfort

I nostri pannolini Mama Bear Disney Ultra-Dry Nappies sono progettati per offrire una protezione ottimale contro le perdite, grazie alla tecnologia di doppia barriera elastica sulle gambe. Inoltre, lo strato interno soffice e assorbente garantisce una protezione notturna fino a 12 ore. Il nostro pannolino è anche dotato di un layer interno extra-embossato e super sottile per aggiungere comfort al vostro bambino.

Tecnologia Dry-Way 2.0

La nostra tecnologia Dry-Way 2.0 include canali di ventilazione assorbenti che aiutano a mantenere il vostro bambino asciutto e comodo. Inoltre, i nostri pannolini sono realizzati con polpa certificata FSC (FSC N004130), per garantire la sostenibilità ambientale.

Vantaggi pratici

Ulteriori vantaggi dei nostri pannolini Mama Bear Disney Ultra-Dry Nappies includono:

  • Design carini con i personaggi Disney preferiti dal vostro bambino
  • Facile da usare e comodi da indossare

Acquista ora e scopri la differenza

Non aspettare oltre, acquista ora i nostri pannolini Mama Bear Disney Ultra-Dry Nappies e scopri la differenza che possono fare per il comfort e la protezione del tuo bambino. Con il nostro prodotto, puoi essere sicuro di offrire al tuo bambino il meglio, quindi non esitare, acquista ora e goditi la tranquillità di una notte senza preoccupazioni!

Pannolini Disney Ultra-Dry Taglia 6, 140 pezzi

🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: €41.33 ⭐ Valutazione: / 5 Amazon Brand - Mama Bear Disney Ultra-Dry Nappies,…

