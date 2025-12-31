Pannolini Disney Ultra-Dry Taglia 6, 140 pezzi

🔥 Offerta Amazon
💸 Prezzo: €41.33
⭐ Valutazione: / 5
Amazon Brand – Mama Bear Disney Ultra-Dry Nappies, Size 6 (15+ kg), White, 140, 2 Packs of 70, MONTHLY PACK
Benvenuti nel mondo di Mama Bear Disney Ultra-Dry Nappies
Siamo felici di presentarvi il nostro prodotto di punta, progettato per garantire il massimo comfort e protezione per il vostro bambino. Il nostro multipack include 2 confezioni da 70 pannolini cadauna, nella taglia 6, ideale per bambini di 15 kg o più.
Protezione e comfort
I nostri pannolini Mama Bear Disney Ultra-Dry Nappies sono progettati per offrire una protezione ottimale contro le perdite, grazie alla tecnologia di doppia barriera elastica sulle gambe. Inoltre, lo strato interno soffice e assorbente garantisce una protezione notturna fino a 12 ore. Il nostro pannolino è anche dotato di un layer interno extra-embossato e super sottile per aggiungere comfort al vostro bambino.
Tecnologia Dry-Way 2.0
La nostra tecnologia Dry-Way 2.0 include canali di ventilazione assorbenti che aiutano a mantenere il vostro bambino asciutto e comodo. Inoltre, i nostri pannolini sono realizzati con polpa certificata FSC (FSC N004130), per garantire la sostenibilità ambientale.
Vantaggi pratici
Ulteriori vantaggi dei nostri pannolini Mama Bear Disney Ultra-Dry Nappies includono:
- Design carini con i personaggi Disney preferiti dal vostro bambino
- Facile da usare e comodi da indossare
Acquista ora e scopri la differenza
Non aspettare oltre, acquista ora i nostri pannolini Mama Bear Disney Ultra-Dry Nappies e scopri la differenza che possono fare per il comfort e la protezione del tuo bambino. Con il nostro prodotto, puoi essere sicuro di offrire al tuo bambino il meglio, quindi non esitare, acquista ora e goditi la tranquillità di una notte senza preoccupazioni!
