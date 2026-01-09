Pannolini Disney Ultra-Dry Taglia 4+

🔥 Offerta Amazon
💸 Prezzo: €42.19
⭐ Valutazione: / 5
Amazon Brand – Mama Bear Disney Ultra-Dry Nappies, Size 4+ (9-15kg), White, 160, 2 Packs of 80, MONTHLY PACK
Benvenuto nel mondo di Mama Bear!
La nostra linea di pannolini Ultra-Dry è progettata per garantire un fit asciutto e anti-perdite, permettendo ai tuoi bambini di sentirsi a loro agio e protetti.
Caratteristiche principali:
I nostri pannolini Ultra-Dry offrono fino a 12 ore di protezione, sono sottili per un massimo comfort e presentano uno strato interno super-soft con rilievi per un fresco sentirsi per il tuo bambino. La doppia elastica e le barriere flessibili garantiscono un fit perfettamente aderente, mentre i bordi alle gambe assicurano un sicuro e asciutto sentirti e una potente protezione contro le perdite.
Vantaggi pratici:
- Protezione notturna: lo strato interno morbido e assorbente fornisce fino a 12 ore di protezione notturna
- Fit comodo: strato interno extra-rialzato e super-sottile per un comfort aggiunto
Dettagli del prodotto:
Il nostro pack da un mese include 2 confezioni da 80 pannolini ciascuna, di taglia 4+ (9-15kg). I nostri pannolini sono certificati FSC e realizzati con materiali provenienti da foreste gestite responsabilmente, materiali riciclati e/o altre fonti controllate.
Acquista ora e scopri il mondo di Mama Bear!
Non aspettare oltre per provare i nostri pannolini Ultra-Dry e scoprire il comfort e la protezione che possono offrire ai tuoi bambini. Acquista ora e regala ai tuoi bambini il meglio!
