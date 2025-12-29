Pannolini Disney Ultra Dry Taglia 4 (8-14kg) 168 Pezzi

🔥 Offerta Amazon
💸 Prezzo: €41.33
⭐ Valutazione: / 5
Amazon Brand – Mama Bear Disney Ultra Dry Nappies, Size 4 (8-14kg), White, 168 Units, 2 Pack of 84, MONTHLY PACK
Scopri il meglio per il tuo bambino con Mama Bear Disney Ultra Dry Nappies
Siamo felici di presentarti le nostre pannoline Mama Bear Disney Ultra Dry, progettate per garantire un fit asciutto e impermeabile. Queste pannoline offrono fino a 12 ore di protezione e sono pensate per massimizzare il comfort del tuo bambino, con un livello interno super soffice e inciso per un feeling fresco e asciutto.
La nostra tecnologia
Le nostre pannoline Mama Bear Disney Ultra Dry sono dotate di doppia elastica e barriere flessibili sulle gambe per un fit perfettamente aderente. I bordi delle gambe assicurano la sicurezza di un feeling asciutto e una potente protezione contro le perdite.
Vantaggi pratici
- I nostri materiali sono pensati per garantire il massimo comfort e la massima protezione per il tuo bambino
- La tecnologia Dry-Way 2.0, con canali di ventilazione assorbenti, aiuta a mantenere il tuo bambino asciutto e confortevole
Informazioni prodotto
Il nostro prodotto è disponibile in un’offerta speciale di 2 confezioni da 84 pannoline ciascuna, nella taglia 4, adatta per bambini da 8 a 14 kg. Le nostre pannoline sono certificate FSC (N004130) e presentano dei carini motivi Disney.
Scegli il meglio per il tuo bambino
Acquista ora le nostre pannoline Mama Bear Disney Ultra Dry e scopri il confort e la protezione che il tuo bambino merita. Con la nostra garanzia di qualità e il nostro impegno per la soddisfazione del cliente, puoi essere sicuro di aver fatto la scelta giusta per il tuo bambino. Acquista ora e scopri la differenza!
