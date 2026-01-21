Pannolini Disney, Taglia 4, 80 pezzi

🔥 Offerta Amazon
Benvenuti in un mondo di comodità e protezione con Mama Bear!
Siamo felici di presentarvi le nostre panty nappies Disney, progettate per garantire la massima libertà e protezione per il vostro bambino. Con un design innovativo e facile da indossare, il cambio dei pannolini sarà un’operazione senza stress.
Caratteristiche principali:
- Dimensioni del prodotto: 7,2 x 32,79 x 46,1 cm; peso: 1,21 kg
- Prodotto da Amazon EU Sarl
- Codice ASIN: B092DQ5KSF
- Numero modello: 5400606978041
- Paese di origine: Italia
Vantaggi pratici:
- Confezione comoda: 1 confezione da 80 pannolini, dimensione 4 (9-15 kg)
- Facili da indossare: sistema elastico per un adattamento a 360° che si adatta comodamente alla vita del bambino
- Protezione notturna: strato interno morbido e assorbente, fino a 12 ore di protezione notturna
- Comfort: strato super sottile con imbottitura extra per un comfort aggiunto
- Tecnologia Dry-Way 2.0: canali assorbenti che forniscono una sensazione di comfort e asciuttezza per il bambino
- Indicatore di umidità: la striscia gialla stilosa si trasforma in blu quando è il momento di cambiare il pannolino
- Disegni carini: con i tuoi personaggi Disney preferiti
Cosa dicono i nostri clienti?
I nostri clienti hanno valutato il prodotto con 4,3 stelle su 5, sulla base di 6.856 recensioni.
Acquista ora e scopri la differenza!
Non perdere l’opportunità di provare le panty nappies Disney di Mama Bear. Acquista ora e scopri come possono rendere la vita del tuo bambino più comoda e protetta. Con la nostra tecnologia innovativa e i nostri disegni carini, il cambio dei pannolini sarà un’operazione senza stress. Il tuo bambino merita il meglio, quindi scegli Mama Bear per una protezione e un comfort senza pari!
