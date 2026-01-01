Pannolini Disney Mama Bear Taglia 5

🔥 Offerta Amazon

💸 Prezzo: €26.32

⭐ Valutazione: 5 / 5

Amazon Brand – Mama Bear Disney Ultra-Dry Nappies, Size 5 (10-16kg), White, 76 Units

Benvenuti nel mondo di Mama Bear!

Siamo felici di presentarvi le nostre pannoline Ultra-Dry Disney, progettate per garantire un comfort e una sicurezza assoluti per il vostro bambino. Le nostre pannoline sono pensate per offrire un fit asciutto e impermeabile, grazie alla tecnologia di assorbimento avanzata e ai materiali di alta qualità utilizzati.

Vantaggi pratici:

Protezione fino a 12 ore, anche di notte, grazie alla strato interno super assorbente

Fit perfetto e confortevole, grazie ai materiali super morbidi e alla tecnologia DRY-WAY 2.0

Le nostre pannoline Mama Bear sono caratterizzate da un design slim e confortevole, con un fit perfetto grazie ai due elastici e alle barriere flessibili. Inoltre, le nostre pannoline sono certificate FSC, il che significa che utilizziamo solo materiali sostenibili e rispettosi dell’ambiente.

Le caratteristiche principali delle nostre pannoline:

Dimensioni: 13,75 x 31,5 x 46 cm; peso: 2,37 kg

Marca: Amazon EU Sarl

Numero di modello: 5400606982826

Valutazioni dei clienti: 4,2 stelle su 5 (12.340 recensioni)

Scegli le pannoline Mama Bear per il tuo bambino e scopri il comfort e la sicurezza che solo noi possiamo offrire! Acquista ora e scopri la differenza!