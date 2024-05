Panni in microfibra di ricambio per Ecovacs Robotics Deebot Slim / Slim2, 3 pezzi

€1.099,00

Sweet D si impegna a produrre prodotti di alta qualità, durevoli, funzionali, confortevoli, sani e affidabili e offrirvi il miglior servizio! Crea una casa pulita e ordinata.

Panno e panno in microfibra di ricambio per Ecovacs Deebot Slim/Slim2, durata lavabile

Compatibilità:

✓ Ecovacs Deebot Slim.

✓ Ecovacs Deebot Slim2.

Caratteristiche:

1. Sostituzione, lavabile, riutilizzabile.

2. Pulire il pavimento asciutto o bagnato.

3. Incredibile capacità di aspirazione e assorbimento.

4. Realizzato in materiale ad alta resistenza e protezione ambientale, molto più economico ed ecologico.

5. Per ottenere i migliori risultati, è meglio sostituire il tessuto pulente ogni 3-6 mesi.

La confezione include:

3 panni in microfibra.

Nota:

Questo non è un prodotto originale ECOVACS e non è soggetto a garanzia di ECOVACS. Il nome del marchio e il logo di ECOVACS sono marchi registrati del rispettivo titolare. Qualsiasi utilizzo del marchio ECOVACS del marchio, del modello o della denominazione dei pezzi per questo prodotto viene effettuato unicamente per dimostrare la compatibilità.

Compatibilità: il set di accessori è compatibile con aspirapolvere Ecovacs Deebot Slim/Slim2 Robotic.

Forte assorbimento dell’acqua: un panno in microfibra per una pulizia accurata rimuove facilmente lo sporco sui pavimenti duri e riduce al minimo il consumo di acqua.

Manutenzione: lasciate che Deebot funzioni alla massima potenza cambiando i panni ogni 3-6 mesi, a seconda della frequenza di utilizzo.

Stesso: il tampone di pulizia è di qualità equivalente all’originale, risparmiando denaro.

Garanzia: vogliamo che siate soddisfatti del kit. Se per qualsiasi motivo non siete soddisfatti, lasciateci sapere e faremo la scelta giusta.