Panni Assorbenti 2-Ply, 3990 Fogli, Compatibili H3

🔥 Offerta Amazon

💸 Prezzo: €32.29 – €27.44

⭐ Valutazione: 5 / 5

AmazonCommercial Paper Towels Single Fold (V-Fold/Z-Fold) Cellulose 2 Ply 3990 Sheets (15 Packs of 266) Sheet Size: 22 cm x 21 cm Compatible with H3 Dispenser

Scopri le Salviette di Carta AmazonCommercial

Le salviette di carta AmazonCommercial sono la scelta ideale per le tue esigenze di pulizia quotidiana. Sono realizzate in cellulosa, un materiale resistente e assorbente che garantisce una rapida e facile asciugatura.

Caratteristiche Principali

Facili da usare : il formato con piega a V rende queste salviette compatte e facili da conservare.

: il formato con piega a V rende queste salviette compatte e facili da conservare. Ampia compatibilità : compatibili con la maggior parte dei dispenser, sono una soluzione semplice e versatile.

: compatibili con la maggior parte dei dispenser, sono una soluzione semplice e versatile. Materiale di qualità: realizzate in cellulosa per una maggiore forza e assorbenza.

Contenuto della Confezione

La confezione contiene 15 confezioni di rotoli di carta per un totale di 3990 fogli (266 fogli/confezione). Le dimensioni di ogni foglio sono di 22 cm x 21 cm.

Vantaggi Pratici

Risparmio : con 3990 fogli in una sola confezione, puoi ridurre le spese e minimizzare gli ordini.

: con 3990 fogli in una sola confezione, puoi ridurre le spese e minimizzare gli ordini. Comodità : il formato compatto e la facilità d’uso rendono queste salviette ideali per uso quotidiano.

: il formato compatto e la facilità d’uso rendono queste salviette ideali per uso quotidiano. Sostenibilità: realizzate con materiali provenienti da foreste gestite in modo responsabile, materiali riciclati e/o altre fonti controllate, queste salviette sono una scelta sostenibile.

Dettagli Prodotti

Peso : 7,12 kg

: 7,12 kg Dimensioni : 23,01 x 38,51 x 54,99 cm

: 23,01 x 38,51 x 54,99 cm Data di prima disponibilità : 6 dicembre 2019

: 6 dicembre 2019 Marchio : Amazon

: Amazon Numero di modello : 419713

: 419713 Paese di origine: Italia

Acquista ora le Salviette di Carta AmazonCommercial e scopri la differenza!