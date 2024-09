Panna cotta al pistacchio, un dolce al cucchiaio facilissimo

Pochi ingredienti e meno di 20 minuti di preparazione vi separano da una deliziosa panna cotta al pistacchio.

Con l’arrivo della bella stagione, il desiderio di portare in tavola dei dessert freschi e che non richiedano lunghe cotture comincia a farsi sentire. A venire in vostro soccorso ci siamo noi con una panna cotta al pistacchio in grado di mettere d’accordo tutti.

Dopo che il gelato al pistacchio è stato eletto tra i gusti più apprezzati, i dolci che vedono questo ingrediente come protagonista hanno iniziato a spopolare. Questo dolce al cucchiaio dal sapore intenso di pistacchi è perfetto come fine pasto per tutte le occasioni. Ecco come facciamo noi la panna cotta al pistacchio.

Come preparare la ricetta della panna cotta al pistacchio

Per prima cosa mettete in ammollo i fogli di gelatina in acqua fredda. Dovranno rimanerci 10 minuti circa. Versate la panna in un pentolino, unite lo zucchero e scaldate il tutto fino a sfiorare il bollore. È importante mescolare ed evitare che bolla. Togliete poi il pentolino dal fuoco e unite la gelatina ben strizzata con le mani, mescolando fino a che non si sarà sciolta. In ultimo unite la crema di pistacchi, sempre mescolando bene in modo da ottenere un colore verde uniforme. Versate il composto in quattro stampi monoporzione, fate raffreddare quindi trasferite in frigorifero per almeno 4-5 ore prima di servirla.

Di panna cotta ce n’è davvero per tutti i gusti. Noi vi consigliamo di provare quella ai frutti di bosco oppure realizzarne una senza gelatina sfruttando il potere addensante dell’agar agar.

Conservazione

La panna cotta si mantiene in frigorifero fino a 3 giorni. Abbiate cura di coprire i contenitori con della pellicola per evitare che assorbano altri odori del frigorifero.