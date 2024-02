Panna cotta al cioccolato (Ricetta facilissima)

La Panna cotta al cioccolato è un dolce al cucchiaio divino! La versione ancora più golosa del grande classico alla vaniglia . In questo caso agli ingredienti base quale panna, uova, zucchero, vaniglia e gelatina in fogli, si aggiunge il cioccolato fondente; Infine il composto si versa negli stampini e dopo il riposo in frigo si sforma nel piatto! Immaginatela dal sapore paradisiaco e fondente e una consistenza cremosa simile a quella del budino al cioccolato ma più sciglievole e delicata!

Per la preparazione facilissima mi sono affidata alla mia base super collaudata, ho riproporzionato le dosi con aggiunta di fondente e diminuito la gelatina per avere una consistenza super leggera e vellutata! Basteranno 5 minuti per ottenere il composto e versarlo in stampini monoporzione oppure un unico stampo! Inoltre vi lascio un trucco : per ottenere una panna cotta al cioccolato super veloce potete versare il composto direttamente in bicchierini o coppette , in questo modo non dovrete sformare! ma solo aspettare il raffreddamento in frigo e servire!

In questo caso ho accompagnato la mia panna cotta al cioccolato con fragole e foglie di menta, ma potete aggiungere ciuffi di panna, frutti di bosco , granella di frutta secca piacere!

Perfetta come dolce di fine pasto e per le occasioni più speciali come San Valentino. Sono sicura che insieme alla meravigliosa Creme brulee , il magnifico Tortino al cioccolato dal cuore caldo e la delicatissima Crema catalana; anche questa nuova versione vi conquisterà immediatamente, entrando nei vostri dessert lampo preferiti!

Ricetta panna cotta al cioccolato

TEMPI DI PREPARAZIONE

Preparazione Cottura Totale 15 minuti + tempi di raffreddamento 2 minuti 17 minuti

Costo Cucina Calorie Basso Italiana 442 Kcal

Ingredienti

Quantità per 4 stampini da panna cotta capacità 150 ml oppure uno stampo unico da 600 ml 500 ml panna liquida fresca

100 ml di latte intero

100 gr di zucchero semolato

150 gr di cioccolato fondente

2 cucchiai di vaniglia (in alternativa i semi di 1 bacca oppure 1 bustina di vanillina)

6 gr di gelatina ovvero 4 fogli (in alternativa 20 gr di agar agar in polvere)

fragole per guarnire

Attrezzatura

Procedimento