Panicucci e Poletti: Fuochi d’Artificio in Diretta per le Vacanze

Nella puntata di oggi, venerdì 18 aprile 2025, di Mattino 4, i conduttori Federica Panicucci e Roberto Poletti hanno concluso la settimana con uno scambio di battute carico di tensione riguardo alle ferie di Pasqua. Poletti ha affermato che rimarrà al timone dello show “4 di sera weekend” anche durante il ponte pasquale, mentre Panicucci è sembrata sorpresa dal suo commento. Questo scambio gioca su rumors di presunti attriti tra i due, emersi a febbraio, mai confermati o smentiti.

Poletti ha salutato il pubblico promettendo di continuare a intrattenere gli spettatori anche durante le festività, dichiarando: “La politica non si ferma neppure a Pasqua e Pasquetta”. Poco dopo si è indirizzato a Panicucci, insinuando che fosse di buon umore, e ha ironizzato sul fatto che lei andrà in ferie mentre lui resterà in onda. Federica, visibilmente colpita, ha smentito di star ridendo, cercando di riprendere il controllo della situazione, e ha ricordato ai telespettatori che “Mattino 4” tornerà martedì dopo Pasqua.

Poletti ha colto l’occasione per continuare il gioco di parole, congratulandosi sarcasticamente con Panicucci per le sue ferie e augurandole una buona Pasqua. L’episodio ha messo in evidenza un’atmosfera di competizione sottesa, rendendo la chiusura della puntata particolarmente piccante. La situazione rimane evidente, lasciando i telespettatori con la curiosità su come evolveranno le dinamiche tra i due conduttori in futuro.