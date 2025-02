Panicucci e Poletti: Conflitti e Sconvolgimenti Dietro le Quinte

Secondo recenti rumor, ci sarebbero delle tensioni tra Federica Panicucci e Roberto Poletti, i conduttori del rotocalco mattutino “Mattino 4” di Rete 4. Dagospia ha riportato che il clima dietro le quinte del programma non sarebbe dei migliori, con i due presentatori che non vivono un momento sereno a Cologno Monzese. Nonostante la trasmissione sia tornata in onda dopo essere stata inizialmente cancellata, le indiscrezioni suggeriscono che i rapporti tra Panicucci e Poletti siano tesi.

Federica Panicucci, conduttrice anche di “Mattino Cinque News”, sta ottenendo successi con ascolti che superano frequentemente il milione di spettatori, mentre “Mattino 4” non ha avuto lo stesso seguito. Il portale di Roberto D’Agostino ha sottolineato che Poletti sarebbe frustrato dal comportamento egocentrico della collega, che a volte lo sovrasta e toglie la parola, trattandolo come una semplice “spalla”. Sebbene ufficialmente non ci siano problemi tra i due, diversi segnali lasciano intuire una realtà diversa.

Queste tensioni non rappresentano un episodio isolato: in passato, si erano già verificati malintesi tra Poletti e Francesca Barra, e anche tra Panicucci e Francesco Vecchi in altre trasmissioni. Già in passato, la mancanza di affiatamento tra i conduttori era emersa, rendendo evidente che i problemi di comunicazione e collaborazione potrebbero continuare a persistere anche in futuro.