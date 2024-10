Panico in volo Colonia-Roma: Testimonianza di una passeggera durante un infarto

Momenti di grande paura si sono verificati a bordo del volo Colonia-Roma, colpito da forti turbolenze causate da una tempesta poco prima dell’atterraggio a Fiumicino. Le turbolenze, durate oltre venti minuti, hanno fatto vivere situazioni di panico tra i passeggeri, tra cui un uomo che ha subito un infarto durante il volo.

La notizia è stata riportata dal quotidiano Il Messaggero, che ha intervistato una passeggera, un’imprenditrice vitivinicola marchigiana, la quale ha descritto l’evento drammatico. La donna, abituata a viaggiare per lavoro, ha raccontato di non aver chiuso occhio la notte precedente, ma di essere sollevata di essere ancora viva per raccontare l’esperienza. Secondo il suo racconto, l’aereo ha iniziato a “ballare” poco prima dell’arrivo programmato alle 13,50, ed i passeggeri sono stati sottoposti a turbolenze violente che hanno portato molti a sentirsi male.

La testimone ha dichiarato che molte persone a bordo erano in preda al panico, con urla e pianti che riempivano la cabina. Purtroppo, a causa della paura e dello stress, un passeggero ha avuto un infarto e non è stato possibile muovere le hostess per assisterlo immediatamente. La situazione è stata così critica che l’uomo è stato adagiato sul pavimento dell’aereo. L’imprenditrice ha espresso la sua speranza che il passeggero riesca a salvarsi, poiché le sue condizioni sembravano gravi anche dopo l’atterraggio.

Durante il tumulto, la donna ha cercato di mantenere il contatto con i familiari utilizzando il cellulare, approfittando del fatto che eravano così vicini al suolo che riusciva a inviare messaggi WhatsApp. La giovane passeggera accanto a lei si è stretta al suo braccio per tutta la durata delle turbolenze. Fortunatamente, una volta atterrati a Roma Fiumicino, l’atterraggio è avvenuto senza ulteriori incidenti, portando a una liberazione collettiva e a un’esplosione di gioia tra i passeggeri, tutti sollevati di aver superato un’esperienza così traumatica.