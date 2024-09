Panico a San Foca: Tromba d’aria travolge un pedalò

Il 6 settembre, San Foca, una frazione di Melendugno in provincia di Lecce, è stata colpita da una violenta tromba d’aria che ha causato notevoli danni. Questo fenomeno meteorologico ha avuto origine dal mare e ha investito principalmente la zona portuale, con le immagini di un pedalò dei bagnini, utilizzato per il salvataggio, che è stato sollevato e trascinato dalla spiaggia fino alla strada, catturato in un video divenuto virale su X.

Il danno non si è limitato solo al pedalò; infatti, sono stati segnalati numerosi danni a imbarcazioni, strutture e gazebi. Anche una palazzina in costruzione per un concerto previsto per quella serata ha subito danneggiamenti. Fortunatamente, gli abitanti della zona sono rimasti illesi, nonostante il grande numero di persone presenti sul lungomare al momento del disastro. Solo oggetti e strutture sono stati compromessi, senza segnalazioni di feriti, il che rappresenta una buona notizia in un contesto così preoccupante.

Questo evento non è stato un fenomeno isolato; già nella seconda metà di agosto, la Marina di Melendugno era stata interessata da trombe marine che avevano suscitato panico tra i bagnanti. In quel caso, le condizioni avverse avevano persino bloccato un’imbarcazione di lusso poco distante dalla riva. La situazione meteo di quest’estate sembra caratterizzarsi da frequenti eventi estremi, contribuendo a creare un clima di allerta tra i residenti e i turisti.

La tromba d’aria di San Foca ha messo in risalto la vulnerabilità delle zone costiere di fronte ai fenomeni atmosferici violenti e ha suscitato preoccupazione per la sicurezza pubblica. Le autorità locali sono ora chiamate a fare del loro meglio per garantire la sicurezza dei cittadini e visitatori, mentre la comunità si impegna nella valutazione e riparazione dei danni subiti. Gli eventi estremi di quest’estate possono servire da monito per rinforzare le infrastrutture e migliorare i sistemi di allerta, al fine di prevenire situazioni simili in futuro.