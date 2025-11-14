Panettoni artigianali: la magia del Vermouth in cucina

Il Vermouth è un elemento fondamentale dell’aperitivo all’italiana, apprezzato sia da solo che in miscelazione. La sua popolarità è tornata a crescere, con vendite significative in Italia. Glep Beverages ha deciso di contribuire a questa rinascita, realizzando panettoni artigianali al Vermouth Vandalo.

L’azienda ha creato due varianti di panettone in edizione limitata: il “Pere, cioccolato e Vermouth” e il “Classico con arancia, uvetta e Vermouth”. Entrambi hanno un packaging accattivante e sono frutto del lavoro di pastry chef rinomati, preparati nel laboratorio del ristorante Giardinetto di Pettenasco.

Il panettone “Pere, cioccolato e Vermouth” si distingue per l’uso di ingredienti di alta qualità: Vermouth Rosso Vandalo, pera candita di Agrimontana e cioccolato fondente al 70%. La preparazione avviene con farine macinate a pietra, uova fresche e burro piemontese, lievitando per 36 ore per ottenere una consistenza soffice. Al naso, si percepiscono profumi di spezie come cannella e zenzero, mentre al palato la combinazione di pera e cioccolato arricchisce il carattere particolare del panettone. È disponibile online al prezzo di 34 euro per 750 grammi.

Il panettone “Classico” presenta un impasto agrumato, con pasta candita di mandarino, limone e arancia, arricchito dal Vermouth Vandalo. Questo panettone si può acquistare al prezzo di 30 euro per 750 grammi.

Per esaltare ulteriormente questi dolci, Glep consiglia di abbinarli al Vermouth rosso Vandalo, un prodotto ricco di botaniche selezionate a mano, perfetto sia con formaggi che in miscelazione, caratterizzato da un gusto deciso e aromatico.