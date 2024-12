Panettone per cani: cos’è e quanto costa?

Il panettone per cani, noto anche come “canettone”, sta diventando una tradizione sempre più diffusa durante il periodo natalizio. Questa novità culinaria per animali è originaria dell’Italia, precisamente dal Friuli-Venezia Giulia, e ha guadagnato popolarità negli ultimi otto anni. Sebbene il suo aspetto dolce possa far pensare a un dessert rischioso per la salute del cane, in realtà è realizzato con ingredienti sicuri.

Tra i principali ingredienti del canettone ci sono uova, latte intero e scremato, burro, yogurt e farina di mais, usati anche per la glassa. Un esempio di prodotto molto apprezzato è il canettone Classico della marca “DoggyeBag”, il cui prezzo varia tra i 6 e gli 8 euro. Un’alternativa interessante è il canettone al Prociutto realizzato da “LoretaSanGallo”, proposto a 6,90 euro. Inoltre, “DoggyeBag” offre varianti come il canettone Anatra all’arancia e il canettone al Salmone, rispettivamente a 7,50 e 7,90 euro.

Per coloro che desiderano cimentarsi nella preparazione del canettone per cani in casa, ci sono varie ricette semplici e grazie a video tutorial, ad esempio quello di un noto addestratore cinofilo che condivide la sua esperienza di cucina con il suo cane Lenny. Preparare un panettone fai-da-te può essere un’ottima occasione per passare del tempo con il proprio animale e sperimentare in cucina.

Tuttavia, è importante notare che, nonostante il canettone sia privo di ingredienti tossici, contiene zucchero in piccole quantità. Pertanto, i veterinari raccomandano di offrire questo dolce al proprio cane solo occasionalmente e in piccole porzioni. Questa cautela è fondamentale per mantenere la salute del proprio amico a quattro zampe.

In sintesi, il panettone per cani sta guadagnando terreno come una dolce tentazione rispetto al classico panettone per umani, offrendo opzioni gustose e adatte agli amici pelosi. Che sia comprato o fatto in casa, il canettone rappresenta un modo conviviali per includere i propri cani nei festeggiamenti natalizi, sempre tenendo a mente le giuste precauzioni.