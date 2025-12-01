9.5 C
Panettone al caffè con cioccolato

Panettone al caffè con cioccolato

Per preparare il panettone artigianale al caffè con cioccolato al latte Miranda cotto, si inizia con il primo impasto. Questo richiede 4000 g di farina Besozzi Oro Antica Tradizione, 1200 g di lievito madre Enervis e 2000 g di acqua a temperatura ambiente.

Mettete in impastatrice acqua e zucchero e fate uno sciroppo, aggiungete farina e lievito madre ed impastate per circa 15 minuti in seconda velocità. Aggiungete il tuorlo in 3 volte e infine il burro a pomata in tre volte. Fate lievitare a 27 gradi per circa 12 ore.

Per il secondo impasto, si utilizzano 1000 g di farina Besozzi Oro Antica Tradizione, 30 g di farina maltata AB MAURI, 50 g di caffè in polvere per moka, 1000 g di cioccolato al latte Miranda da portare in cottura e 3000 g di cioccolato al latte Miranda da temperare.

Impastate il pre impasto, la farina maltata e la farina Besozzi Oro Antica Tradizione per circa 15 minuti. Aggiungete il miele e lo zucchero in 5 riprese. Aggiungete il sale e il tuorlo d’uovo in tre volte. Aggiungete il burro precedentemente mescolato con il caffè ed infine le sospensioni. Fate puntare in cella di lievitazione per circa un’ora e mezza. Spezzate e mettete nei pirottini. Lievitate per circa 6 ore e cuocete come di consueto.

Per le sospensioni, cuocete 1000 g di cioccolato Miranda al latte in forno a 150 gradi per 15 minuti. Tritate finemente e nel frattempo temperate 3000 gr di cioccolato Miranda al latte. Aggiungete il cioccolato cotto e polverizzato al cioccolato temperato e non appena si solidifica leggermente tagliate a cubetti da un cm per un cm.

La particolarità di questa ricetta è data dall’utilizzo del cioccolato Miranda al latte 38% che portato in cottura, sviluppa note intense di caramello.

