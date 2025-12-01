Panettone al caffè con cioccolato

Per preparare il panettone artigianale al caffè con cioccolato al latte Miranda cotto, si inizia con il primo impasto. Questo richiede 4000 g di farina Besozzi Oro Antica Tradizione, 1200 g di lievito madre Enervis e 2000 g di acqua a temperatura ambiente.

Mettete in impastatrice acqua e zucchero e fate uno sciroppo, aggiungete farina e lievito madre ed impastate per circa 15 minuti in seconda velocità. Aggiungete il tuorlo in 3 volte e infine il burro a pomata in tre volte. Fate lievitare a 27 gradi per circa 12 ore.

Per il secondo impasto, si utilizzano 1000 g di farina Besozzi Oro Antica Tradizione, 30 g di farina maltata AB MAURI, 50 g di caffè in polvere per moka, 1000 g di cioccolato al latte Miranda da portare in cottura e 3000 g di cioccolato al latte Miranda da temperare.

Impastate il pre impasto, la farina maltata e la farina Besozzi Oro Antica Tradizione per circa 15 minuti. Aggiungete il miele e lo zucchero in 5 riprese. Aggiungete il sale e il tuorlo d’uovo in tre volte. Aggiungete il burro precedentemente mescolato con il caffè ed infine le sospensioni. Fate puntare in cella di lievitazione per circa un’ora e mezza. Spezzate e mettete nei pirottini. Lievitate per circa 6 ore e cuocete come di consueto.

Per le sospensioni, cuocete 1000 g di cioccolato Miranda al latte in forno a 150 gradi per 15 minuti. Tritate finemente e nel frattempo temperate 3000 gr di cioccolato Miranda al latte. Aggiungete il cioccolato cotto e polverizzato al cioccolato temperato e non appena si solidifica leggermente tagliate a cubetti da un cm per un cm.

La particolarità di questa ricetta è data dall’utilizzo del cioccolato Miranda al latte 38% che portato in cottura, sviluppa note intense di caramello.