Pane, pizze, focacce. E ancora torte, muffin e croissant… ma tutti, rigorosament…

Pane, pizze, focacce. E ancora torte, muffin e croissant… ma tutti, rigorosamente, salati. 🥮 Luca Perego ha stilato un manuale di pasticceria salata con piatti per occasioni speciali, ma anche ricette salva cena e svuota frigo, e una sezione speciale dedicata alle preparazioni vegan e gluten free. 🍕Ricette pensate per essere replicate in casa con ingredienti sempre presenti in dispensa e con utensili casalinghi. 🥖 Un libro chiaro, golosissimo e alla portata di tutti. “LuCake. Il mio lato salato” è in libreria 🥐