Pandoro Gate: Chiara Ferragni tra scandali ed esami in Tunisia

Il "Pandoro Gate" di Chiara Ferragni è diventato un tema d’esame per la maturità in Tunisia, segnalato da AdnKronos tramite una pagina Facebook locale. L’esame tunisino include diverse materie, tra cui le Scienze dell’Informazione, dove è stata proposta una traccia basata su un articolo del The Guardian di gennaio 2024.

Il testo esamina la carriera di Ferragni, descrivendo come l’influencer abbia costruito un impero attraverso strategie di marketing e interazioni con i follower. Tuttavia, è emerso uno scandalo legato a un panettone natalizio, lanciato in collaborazione con Balocco, che ha portato a un’indagine per frode. Ferragni aveva promesso che parte dei ricavi sarebbe stata donata a un ospedale pediatrico di Torino, ma solo 50.000 euro erano stati effettivamente versati prima del lancio.

Nel mese di dicembre, le autorità hanno sanzionato Ferragni e Balocco, mentre lei ha cercato di porre rimedio promettendo di donare un milione di euro, corrispondente ai guadagni della campagna. Tuttavia, il danno alla sua immagine è stato significativo, con una perdita di 200.000 follower e clienti.

In seguito allo scandalo, le autorità italiane hanno introdotto normative più severe sulla trasparenza delle pubblicità da parte degli influencer con oltre un milione di follower, imponendo etichette più chiare per le sponsorizzazioni e multe fino a 600.000 euro per le infrazioni. La situazione di Ferragni solleva interrogativi sulla sostenibilità della sua carriera e sull’impatto delle nuove normative nel settore.

