Cosa sono le Pandas

“ERA COME GUARDARE lo stesso bambino ma in un corpo diverso”. “Le persone ti dicono: questa malattia non esiste. Tuo figlio è pazzo”. Sono frasi di due mamme di bambini affetti da Pandas (acronimo di Disordine pediatrico autoimmune associato allo streptococco beta-emolitico di gruppo A). Una malattia ancora in cerca di una chiara definizione diagnostica che induce prima i genitori e poi anche i pediatri a credere che si tratti di un disturbo psichiatrico ritardando così la corretta diagnosi. Oggi ricorre la Giornata mondiale delle malattie Pandas che ha come slogan ‘Facciamo rumore’ perché l’obiettivo è far conoscere di più le caratteristiche di questo gruppo di patologie in modo che non vengano trascurati i campanelli d’allarme.

La Pandas è stata ipotizzata circa vent’anni fa quando Susan Swedo, ricercatrice del National Institute of Mental Health, si accorse che alcuni bambini, con sintomi psichiatrici a esordio improvviso, come tic e disturbi ossessivo compulsivi, erano accomunati dall’aver avuto, qualche tempo prima, un’infezione da Streptococco beta emolitico di gruppo A (nel caso della PANS, acronimo di Sindrome Neuropsichiatrica ad Esordio Acuto, la sindrome è associata ad infezioni diverse dallo streptococco). L’ipotesi di fondo della Pandas è che il sistema immunitario di questi bambini, se aggrediti dallo Streptococco, si confonda e nel tentativo di combattere il batterio aggredisca il cervello, provocando i sintomi della malattia Pandas.

Come capire se un bambino ha la Pandas

Ma riconoscere questa malattia non è semplice perché non esiste un test diagnostico per distinguerne i sintomi da quelli di altre patologie neuropsichiatriche. Così purtroppo la diagnosi spesso arriva dopo mesi o anni di pellegrinaggi medici, come spiega Cinthia Caruso, giornalista e responsabile della comunicazione della Società Italiana di Pediatria, in Piccole vite sospese (Carocci), dove si raccontano le storie di alcuni piccoli pazienti e delle loro famiglie in lotta contro questa sindrome. “Il nostro obiettivo è quello di far conoscere il più possibile ai pediatri e professionisti la Pandas-Pans per evitare che questi bambini siano scambiati (e trattati a vita) per malati psichiatrici”, spiega Antonella Bertolini, presidente dell’Associazione Pandas Italia. “Abbiamo soprattutto bisogno di ricerca, di grandi studi che dimostrino l’efficacia delle terapie e di protocolli validati. I casi sono in aumento. Non siamo in grado di stimare quanti bambini ne siano affetti, proprio perché non esiste un test diagnostico, ma osserviamo che un sempre maggior numero di famiglie ogni giorno si rivolge alla nostra associazione. Per fortuna in Italia stanno aumentando anche i medici che sanno diagnosticarla e curarla”.



Come si cura

Esistono delle terapie per curare queste malattie? “Le possibilità di guarigione sono maggiori se la diagnosi è tempestiva e la terapia precoce”, spiega Alberto Spalice neurologo del Policlinico Umberto I di Roma. “Non c’è un trattamento validato scientificamente perché gli studi sono ancora pochi, ma la maggioranza dei bimbi migliora con gli antibiotici contro l’infezione streptococcica. Alcuni però possono avere ricadute, al momento non riusciamo a prevedere chi è più a rischio di recidive”, aggiunge Spalice.

La ricerca

Intanto, qualche progresso arriva anche sul fronte della ricerca. “Partirà a breve un grande studio multicentrico randomizzato in doppio cieco per testare l’efficacia della terapie con immunoglobuline”, annuncia Spalice. Si sta inoltre lavorando a un marcatore diagnostico già sperimentato con successo sugli animali che dovrebbe consentire di poter fare una diagnosi certa. Inoltre, la Società Italiana di Neurologia Pediatrica sta lavorando alla redazione di un Documento di Consenso, per mettere nero su bianco le linee guida terapeutiche e comportamentali in modo da stabilire percorsi univoci e condividere i casi attraverso un database”.



Le iniziative per la Giornata mondiale

In occasione della giornata mondiale, il Municipio di Parma e la Torre San Nicolò di Firenze si illuminano di verde. “Verde per accendere e tenere viva la speranza sui bambini affetti da queste due patologie pediatriche, dai sintomi molti simili, non conosciute e non riconosciute”, spiega Giuliana Galardini fondatrice dell’associazione nata per supportare le famiglie di questi bambini. L’Associazione ha organizzato anche un incontro rivolto soprattutto alle famiglie dei bambini e ragazzi affetti e che si pone l’obiettivo di redigere delle linee guida per la loro gestione in ambito scolastico dove possono sorgere tanti problemi. L’incontro si svolgerà su piattaforma Zoom dalle 9.00 alle 13.00 e sarà guidato da Cristiana Guido, neuropsicologa dell’Umberto I°. Per maggiori informazioni ed iscrizioni (gratuite) la mail è: pandasitalia@gmail.com