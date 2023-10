Pancake senza uova (soffici e leggeri) la Ricetta in 8 minuti!

I Pancake senza uova sono un dolce da colazione squisito e leggero; l’alternativa perfetta ai Pancake classici, quando non si hanno le uova in casa oppure semplicemente si è intolleranti alle uova! Vi bastano solo 5 ingredienti : farina, latte, poco zucchero, olio di semi e un pizzico di agente lievitante; e con il solito metodo, utilizzando una semplice padella antiaderente, se gradite anche senza burro! Realizzerete in 8 minuti semplicemente con una forchetta! dei pancake senza uova soffici e buonissimi proprio come quelli tradizionali americani; che potete guarnire a piacere con sciroppo d’acero e frutta fresca!

Come avrete intuito si tratta di una preparazione super facile che si fa davvero ad occhi chiusi e in pochissimo tempo! Non essendoci le uova, si omette il passaggio di montare gli albumi! Le regole per la perfetta riuscita sono sempre le stesse, la padella calda e piatta per una cottura uniforme, quando si formano le bollicine in superficie girare la frittella. Il tempo di cuocerne 8 e il gioco e fatto!

Inoltre, con questo impasto potete realizzare tante varianti come ad esempio i Pancake al cioccolato , semplicemente sostituendo parte della farina con 30 gr di cacao amaro ; oppure potete realizzare i super golosi Pancake alla nutella con cuore sempre cremoso e naturalmente i Fluffy pancake con il metodo giapponese per averli super alti!! Insomma quello che preferite!

Proprio come la Torta senza uova e i Biscotti senza uova, anche i pancake senza uova sono perfetti per iniziare la giornata con gusto ed energia; ma anche per una merenda pomeridiana, anche i bambini li amereanno e non si accorgeranno della mancanza delle uova! scommettiamo??

Scopri anche il :

Porridge ( la zuppa d’avena classica secondo la ricetta originale , per la tua colazione sana e nutriente)

Ricetta Pancake senza uova

TEMPI DI PREPARAZIONE

Preparazione Cottura Totale 3 minuti 5 minuti 8 minuti

Ingredienti

Quantità per 8 pezzi 200 gr di farina’00

250 gr di latte

30 gr di zucchero (semolato o di canna)

30 gr di olio di semi

vaniglia in polvere o baccello di vaniglia oppure 1 cucchiaino di estratto

1 cucchiaino di lievito per dolci + 1/2 cucchiaino di bicarbonato

1 cucchiaino di aceto

un pizzico di sale

un pò d’olio di semi per la cottura

Procedimento