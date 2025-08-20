Panathinaikos e il sogno Europa League: sfide e ambizioni in vista

Il Panathinaikos, storica squadra greca, affronta con grande ambizione la stagione dell’Europa League. Dopo l’eliminazione dalla Champions League, il club ha dimostrato carattere nelle qualificazioni, arrivando al terzo turno preliminare. L’avversario, lo Shakhtar Donetsk, tra le formazioni più temute dell’Est Europa, ha rappresentato una sfida non indifferente.

Il match di andata, disputato allo Stadio Olimpico di Atene, si è concluso senza reti, così come il ritorno a Cracovia. La qualificazione si è decisa ai calci di rigore, dove il Panathinaikos ha trionfato per 4-3, mostrando freddezza nei momenti cruciali.

Nell’ultimo turno preliminare, i greci affronteranno il Samsunspor, squadra turca al suo debutto nella competizione europea. La partita di andata si svolgerà allo Stadio Olimpico di Atene, mentre il ritorno si giocherà al Samsun Stadium.

La fase a gironi dell’Europa League prenderà il via a settembre, con la finale prevista nel maggio successivo allo stadio Beşiktaş Park di Istanbul. Il Panathinaikos ha una lunga e illustre storia nel calcio, con numerosi titoli nazionali e coppe di Grecia, oltre a significative esperienze nelle competizioni europee, compresa una finale di Coppa dei Campioni.

Negli ultimi anni, dopo un periodo difficile, il ritorno in Europa è un segnale positivo per la squadra e per i tifosi, che sperano in prestazioni degne della tradizione del club. La rosa, motivata e ambiziosa, è pronta per sfidare avversari esperti e tornare ai vertici del calcio europeo.