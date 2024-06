Panasonic TX-50MX700E, Smart TV LED 4K Ultra HD da 50 Pollici, High Dynamic Range (HDR), Dolby Atmos e Dolby Vision, Google TV, Assistente Google, Chromecast, Piedistallo Centrale, Nero

399,00€

Descrizione Prodotto

Panasonic 4K UHD LED con sistema operativo Google TV.

Tutto ciò che ti appassiona su Google TV in 4K HDR.

Guarda ciò che ti piace. E controlla tutto con la voce.

Una TV al tuo servizio. Usa la voce per trovare film, accedere ad app in streaming, ascoltare musica e controllare la TV. Chiedi a Google di trovare un titolo, fare una ricerca per genere o ricevere consigli personalizzati. Puoi anche controllare i risultati sportivi, i dispositivi smart home e molto altro. Premi il pulsante Assistente Google sul telecomando per iniziare.*

*Assistente Google varia in base al paese e alla lingua.

Dal piccolo schermo al grande schermo

Passa dal telefono, il tablet o il laptop alla TV in un istante. Con Chromecast built-in puoi trasferire film, spettacoli, app, giochi e molto altro direttamente sul televisore.

*Trasferimento ottimizzato solo per alcuni servizi.

Immagini e audio senza precedenti

Colori brillanti, contrasti nitidissimi e dettagli ancora più definiti: Dolby Vision ti incanta con la qualità delle immagini. La Filmmaker Mode definisce la tavolozza dei colori del film, il contrasto, le proporzioni e il frame rate pensati dal regista. L’immagine di qualità è importante, ma l’entusiasmo aumenta con l’aggiunta di un suono grandioso. Grazie all’elaborazione audio e alla tecnologia immersiva Dolby Atmos, lo spettatore si sentirà al centro della scena.

Facciamo una partita?

Vuoi passare dalla TV al tuo gioco preferito? Nessun problema: seleziona la modalità gioco con il telecomando TV per ridurre il ritardo di ingresso in modo che l’azione sullo schermo risponda all’istante ai tuoi comandi, grazie al supporto per ALLM (Auto Low Latency Mode) e VRR (Variable Refresh Rate) in HDMI 2.1. Il gamer che c’è in te apprezzerà Media Player e l’accesso a TWITCH.

Pratica connettività Bluetooth

Grazie al Bluetooth MX700 potrai connettere la TV a qualsiasi dispositivo Bluetooth.

Filmmaker Mode

La Filmmaker Mode definisce la tavolozza dei colori del film, il contrasto, le proporzioni e il frame rate pensati dal regista.

Splendido design senza cornice

Intelligenza e bellezza: protagonista in ogni soggiorno.

LAN wireless integrata

Con questa TV con rete LAN wireless integrata potrai accedere a Internet e sfruttare tutti i vantaggi della rete senza l’ingombro dei cavi.

Pile ‏ : ‎ 2 AAA pile necessarie. (incluse)

Lingua ‏ : ‎ Inglese

Dimensioni prodotto ‏ : ‎ 22,1 x 111,9 x 70,4 cm; 14 kg

Disponibile su Amazon.it a partire dal ‏ : ‎ 9 maggio 2023

Produttore ‏ : ‎ PANASONIC

ASIN ‏ : ‎ B0C4Q6NYMX

Numero modello articolo ‏ : ‎ TX-50MX700E

Paese di origine ‏ : ‎ Turchia

GOOGLE TV: Accedete a tutti i vostri film, spettacoli, app e giochi preferiti di Disney+, Netflix, Amazon Prime, YouTube, Twitch e Google Play con questo TV Panasonic con Google TV integrata.

ASSISTENTE GOOGLE E CHROMECAST: Controllate il televisore con la voce grazie all’Assistente Google integrato, oppure proiettate film, spettacoli, app e giochi dal telefono, tablet o laptop con Chromecast.

SUPPORTO HDR DOLBY VISION: Questo TV LED 4K offre il supporto HDR, inclusi HDR10, Dolby Vision e HLG, per offrire colori più realistici e livelli di contrasto e luminosità più elevati.

AUDIO DOLBY ATMOS: I diffusori integrati di alta qualità e la tecnologia Dolby Atmos producono una chiarezza, una ricchezza e una profondità sorprendenti per un’esperienza audio cinematografica e immersiva.

GAMING OTTIMALE: Smart TV Ultra HD dotato di modalità HDMI 2.1 Auto Low Latency e supporto VRR, per un gioco fluido e senza lag, inoltre è possibile giocare o trasmettere tutti i giochi preferiti tramite l’app Twitch.