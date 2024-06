Panasonic TX-43MX800E, Smart TV LED 4K Ultra HD 43 Pollici, High Dynamic Range (HDR), Dolby Atmos e Dolby Vision, Fire TV, Prime Video, Alexa, Netflix, Modalità Gioco, Nero

426,88 €

Descrizione Prodotto

Un Fire TV all-in-one dalle infinite possibilità di visione

TX-43MX800E: Smart TV LED 4K HDR da 43″

Un’esperienza TV ineguagliabile

Un Fire TV è l’hub per la tua smart home. Abbina il televisore a dispositivi smart home compatibili per vedere i feed delle telecamere, utilizzare Airplay, controllare l’illuminazione e molto altro.

Un’ampia gamma di colori per un’immagine naturale

I nostri modelli con schermi HDR Bright Panel Plus riproducono un’ampia gamma di colori per offrire immagini naturali. La retroilluminazione LED rilascia una luminosità uniforme su tutto lo schermo ed è controllata per migliorare il contrasto. I televisori garantiscono così prestazioni HDR di alto livello.

Intrattenimento audio e video sul grande schermo

Con l’Audio Surround espandi lo spettro sonoro per sentirti avvolto nella colonna sonora di un film con la stessa fluidità con cui si susseguono le azioni sullo schermo. L’audio sarà così coinvolgente che ti sentirai il protagonista della storia che stai guardando.

Ampia compatibilità con i formati HDR

Formato Multi HDR: grazie al supporto per i formati HDR (High Dynamic Range), i nostri TV offrono le migliori prestazioni possibili, indipendentemente dalla sorgente dell’immagine. La luminosità e il colore vengono ottimizzati scena dopo scena da Dolby Vision, HLG, HDR10 o dal nuovo formato HDR10+.

Dolby, Dolby Vision IQ, Dolby Vision, Dolby Atmos e il simbolo della doppia D sono marchi registrati di Dolby Laboratories Licensing Corporation.

Più scelte di ascolto grazie alla connessione Bluetooth

Con Bluetooth Audio Link, puoi connettere facilmente il tuo TV a cuffie o altoparlanti wireless per avere più opzioni di ascolto.

Guardalo. Vivilo.

Guarda cosa vuoi, quando vuoi, nel comfort della tua casa. Con Fire TV integrato, potrai accedere facilmente a film, giochi e successi al botteghino. Guarda i contenuti migliori offerti da servizi come Netflix* e Prime Video*, con i colori e i dettagli in 4K pensati dagli autori.

*Potrebbe essere necessario sottoscrivere abbonamenti e disporre di una larghezza di banda sufficiente.

I contenuti migliori a portata di mano

Un Fire TV serie MX800 viene progettato all’insegna delle prestazioni e della compattezza. Guarda la TV, utilizza il controllo vocale di Alexa per trovare facilmente i tuoi preferiti e ottieni suggerimenti personalizzati. Lo schermo HDR Cinema Display offre colori e luminosità per l’ampia varietà delle scelte di streaming disponibili.

Immagine accurata che cattura il momento

Processore HCX: il cervello di questo modello.

Questo processore immagini, che integra tutto il know-how del TV, assicura livelli spettacolari di contrasto, nitidezza e colori veramente accurati.

Usa la voce, ci pensa Alexa

Utilizza Alexa dal telecomando per trovare film e spettacoli, senza scorrere continuamente. Avvia app, cambia canale e controlla i tuoi dispositivi.

Guarda la TV come desideri

Diventa tu il protagonista e crea fino a sei profili utente con watchlist specifiche e suggerimenti basati sui programmi e i film che preferisci.

Appassionante audio da stadio

Con un audio grandioso aumenta il coinvolgimento. Con la tecnologia coinvolgente Dolby Atmos, ti sembrerà di occupare il posto migliore dello stadio.

Game Mode

Smettere di guardare la TV e iniziare a giocare? Nessun problema, seleziona Game Mode: l’azione sullo schermo reagisce all’istante ai tuoi comandi.

