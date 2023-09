Panasonic eneloop pro, AAA/Micro batterie ricaricabili, Ready-to-Use, confezione 4, min. 930 mAh, durata 500 cicli di carica, con scarica ridotta, in confezione senza plastica, Ni-MH batteria

Le pile eneloop pro sono precaricate con energia solare e quindi utilizzabili subito. Sono adatte per apparecchi con fabbisogno energetico medio-alto (flash, giocattoli radiocomandati, controller per videogiochi, tastiere, mouse e altri apparecchi wireless…).Ricaricabili fino a 500 volte per rispettare l’ambiente e il portafoglioLe pile eneloop pro hanno un’autoscarica estremamente limitata e sono sempre pronte per l’uso. Anche dopo 1 anno di stoccaggio, eneloop mantiene l’85% della carica iniziale.Le pile eneloop pro hanno un utilizzo molto versatile e possono sostituire le batterie o le pile normali di qualsiasi apparecchio. È possibile caricarle con i normali caricatori NiMH disponibili in commercio.

21,00€ – 20,66 €