Panasonic CR2032: Pile al Litio 3V – Conf. 6 Pezzi

Giulia

5,0 su 5 stelle

Panasonic, una garanzia

Acquistate per sostituire le batterie di alcuni shelly blue door.Avevamo fatto un tentativo comprando batterie dello stesso modello,ma non di marca,e il risultato è stato che son durate meno di un anno,mentre altri sensori con batterie Panasonic sono ancora funzionanti dopo quasi due anni.

GIANMARIA

5,0 su 5 stelle

Cambio batteria alle chiavi della macchina

Ho dovuto cambiare la batteria delle chiavi della mia Hyundai i10 ed ho voluto utilizzare lo stesso modello originario (CR2032). in ferramenta non le avevano e non avevo voglia di girarne un'altra. Prese da casa, fatte arrivare a casa. ottime

Domenico

5,0 su 5 stelle

Batterie CR2032 buone dal prezzo ottimo – 8,6/10

Parto subito dal prezzo: mediamente il 30-50% in meno rispetto ai competitor più rinomati (un esempio "la cella dura").Infatti, in questo package abbiamo 6 batterie da 3V di tipo 2032 (20 mm di diametro e 3.2mm di spessore) dal prezzo di circa 0,66€ a pezzo (totale 3,99€).Avendo prestazioni simili ("Energizzatore" né da 6 al prezzo di 6,20€ per esempio) si può asserire senza ombra di smentita che siamo dinnanzi ad un buon prodotto.Altri brand esistente (non conosciuti) possono farci risparmiare ulteriormente ma qua parliamo pur sempre di Panasonic.Il mio uso è stato quello di un radiocomando per auto, di una bilancia pesapersone, di una macchinetta per la glicemia e di un backup d'emergenza di una piccola stazione meteo (mantiene le impostazioni fino al ritorno della corrente di rete).Le prestazioni sono riferibili al prezzo in ogni caso (buone).Il loro package oltre ad essere a prova di bimbo è anche a prova di adulto: difficile da aprire.5 stelle (8,6/10).

Patrizio

4,0 su 5 stelle

ottime

Ben fatto buon risultato

Stefano B

5,0 su 5 stelle

Pile a Bottone CR2032

Ottimo prodotto. Sempre una garanzia.

Claudiu

5,0 su 5 stelle

Approvate

Ottima durata

Giuseppina Lacava

5,0 su 5 stelle

Ottima qualità e durata.

Perfette, consegnate velocemente, rispecchiano fedelmente la qualità del marchio.

Stefano

5,0 su 5 stelle

Pile a bottone CR 2032

Ottimo prodotto.

Donald

5,0 su 5 stelle

Title:

Weegschaal

kerem bak

5,0 su 5 stelle

Title:

piyasadaki çoğu pili denedim. kısa sürede araç zayıf pil uyarısı veriyor. bunda öyle olmadı.

Tomasz Kaczmarek

5,0 su 5 stelle

Title:

Dobre baterie i długi termin ważności

Johan

5,0 su 5 stelle

Title:

Bra pris på bra kvalitets batterier från Panasonic

Algerino.DZ🇩🇿🇩🇿💪💪⭐️⭐️⭐️

5,0 su 5 stelle

Title:

Très bon produit