Panasonic 32″ Smart TV Full HD 2024 – Fire TV, HDR, Alexa

Scopri il Futuro dell’Intrattenimento con la Fire TV HD

Dai il benvenuto a un’esperienza di visione senza precedenti con il TV LED Full HD della serie S55, completo di Fire TV integrata. Immergiti in colori straordinari e un audio avvolgente grazie alla tecnologia DTS Virtual X. Che tu stia guardando il tuo film preferito o giocando, ogni momento si riempirà di vita e intensità.

Prestazioni Visive Eccezionali

Con l’innovativo HD Colour Engine, questo TV offre colori naturali e vibranti che rendono ogni programma, film e videogioco una vera opera d’arte visiva. Gli spettatori possono ora godere di dettagli e sfumature come mai prima d’ora!

Immagini con Contrasti Straordinari

La tecnologia High Dynamic Range (HDR) trasforma la tua esperienza visiva, regalando neri profondi e bianchi brillanti. Le immagini sono ora più dinamiche e i colori più ricchi, portando il tuo intrattenimento a nuove vette.

Controllo Facile e Divertimento a Portata di Mano

Con il Media Player interno, hai il potere di scegliere i tuoi contenuti. Basta collegare un’unità USB e accedi facilmente a foto, video e musica. Inoltre, potrai sempre streammare audio in modalità wireless grazie alla funzione Bluetooth.

Modalità Gioco per i Veri Appassionati

Dedica il tuo TV alla passione per i videogiochi con la Modalità Gioco che riduce il ritardo in ingresso, garantendo un’azione rapida e reattiva. Non perderti nemmeno un attimo dell’azione!

Vantaggi Pratici:

Accesso Immediato a Contenuti: Grazie all’interfaccia semplice di Fire TV, potrai trovare i tuoi film e programmi TV preferiti in un attimo, senza stress. Controllo Vocale con Alexa: Cambia canale, apri app e gestisci i tuoi dispositivi smart con la sola forza della tua voce, rendendo ogni interazione semplice e immediata.

Non Aspettare!

Porta l’home entertainment a un livello superiore con il TV LED Full HD della serie S55. Scopri un mondo di intrattenimento che parla il tuo linguaggio. Disponibile su Amazon.it a partire dal 30 agosto 2024!