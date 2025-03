Pampers Salviette Umidificate Baby Fresh 70 Confezioni da 12

Non perdere neanche un’offerta! Iscriviti al nostro canale Telegram Bestselling Shops per essere sempre aggiornato su tutte le nuove promozioni e opportunità.

33,49€ - 32,28€

(as of Mar 22, 2025 12:30:40 UTC – Details )

Prezzo:





Per il neonato, la pelle è l’organo sensoriale più importante e il principale mezzo di comunicazione con il nuovo mondo e con te, mamma. Per questo, pampers ti aiuta a proteggerla al meglio, sin dal cambio. Il contatto con pipì e pupù nel pannolino, infatti, fa alzare velocemente il ph della pelle sopra il livello naturale, aumentando l’attività degli enzimi irritanti responsabili di arrossamenti e irritazioni. Per una pelle pulita e protetta, pampers ha studiato le salviettine baby fresh. Grazie alla loro formula, oltre a pulire delicatamente la pelle del tuo piccolo, ripristinano all’istante il ph naturale della pelle, e lo mantengono più a lungo delle altre salviettine.

Dimensioni prodotto ‏ : ‎ 33,3 x 19,9 x 33,5 cm; 8,04 kg

Produttore ‏ : ‎ Fater

ASIN ‏ : ‎ B07GBRCCG7

Numero modello articolo ‏ : ‎ 8001480124493

Paese di origine ‏ : ‎ Italia

Per una pelle pulita e protetta sin dal momento del cambio Pampers ha studiato le Salviettine Baby Fresh

Con Sistema Igienizzante, puliscono a fondo e aiutano a rimuovere impurità e germi in tutte le occasioni

Ottime per cambio, manine e visino – Ripristinano all’istante il PH naturale della pelle

Tessuto morbido e consistente con trama ad onda Soft Clean

Senza sapone, alcool e fenossietanolo