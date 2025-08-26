Pampers Progressi Maxi 126 Pannolini Taglia 4 +500 Punti

🔥 Offerta Amazon

💸 Prezzo: 56,47€ – 47,59€

⭐ Valutazione: 5 / 5

Pampers Progressi Maxi +500 Punti Coccole extra in omaggio, Taglia 4 (7-18 kg), 126 Pannolini (formato scorta)

Pampers Progressi Maxi – Taglia 4 (7-18 kg)

Scopri Pampers Progressi «Cresce», il pannolino pensato per accompagnare il tuo bambino mentre esplora il mondo. Con la sua protezione e comfort superiori, questo pannolino è il compagno ideale per i tuoi piccoli avventurieri.

Grazie alla tecnologia super assorbente, Pampers Progressi mantiene la sua forma sottile, permettendo al tuo bimbo di muoversi liberamente e comodamente, anche dopo aver assorbito molta pipì. La chiusura forte e il rivestimento morbidissimo garantiscono una vestibilità perfetta, fornendo al contempo delicatezza sulla pelle.

Vantaggi dei Pannolini Pampers Progressi

Super assorbenza che mantiene il pannolino asciutto e sottile.

Rivestimento extra morbido, ideale per pelli delicate e contro gli arrossamenti.

Inoltre, acquistando questa confezione, riceverai 500 punti extra ogni mese per l’app Coccole Pampers. Basta caricare il codice alfanumerico presente sul cartone per ottenere premi fantastici!

Non lasciarti sfuggire l’occasione di coccolare il tuo bambino con il pannolino numero uno in protezione e comfort. Fai il tuo acquisto oggi stesso e regalagli il meglio!