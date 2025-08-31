Pampers Baby Dry XL – 111 Pannolini + 500 Punti Coccole

🔥 Offerta Amazon
Pampers Baby Dry XL, Taglia 6 (15-30 kg), 111 pannolini, con 500 Punti Coccole extra in omaggio
Pampers Baby Dry XL, Taglia 6 (15-30 kg) – 111 pannolini
Scopri il comfort e la protezione che solo i pannolini Pampers Baby Dry possono offrire! Grazie al suo cuore assorbente, questa gamma assicura il massimo dell’asciutto fino a 12 ore. La tua buonanotte diventa così l’inizio dei grandi sogni di domani, senza il timore che il pannolino possa disturbare il riposo del tuo piccolo.
Innovazione e Sicurezza
I Pampers Baby Dry sono dotati di barriere laterali a doppio stop, pensate per prevenire le fuoriuscite indesiderate. Così, potrai affrontare la giornata con serenità, sapendo che il tuo bambino è protetto.
Vantaggi pratici:
- Asciutto che respira: il triplo strato assorbente, realizzato con materiali traspiranti, permette alla pelle del tuo bimbo di rimanere fresca e libera di respirare.
- Sistema Koala: con un’ampia area adesiva di chiusura e orecchiette robuste e avvolgenti, per una vestibilità perfetta e sicura.
Un Regalo Extra!
Acquistando questa confezione, riceverai anche 500 punti extra in omaggio ogni mese per l’App Coccole Pampers. Utilizza il codice presente nel cartone per accumulare punti e vincere premi fantastici! Ricorda, per ricevere i punti, dovrai caricare il codice con un intervallo di almeno 30 giorni tra un caricamento e l’altro.
Non lasciare che nulla disturbi i sogni del tuo piccolo. Scegli Pampers Baby Dry per un sonno tranquillo e protetto. Fai il tuo acquisto oggi stesso!
