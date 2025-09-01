Pampers Baby Dry Mutandino Junior Taglia 5, 108 Pannolini +500 Punti Coccole

🔥 Offerta Amazon
💸 Prezzo:
44,22€ – 40,39€
⭐ Valutazione: 4.5 / 5
Pampers Baby Dry Mutandino Junior +500 Punti Coccole extra in omaggio, Taglia 5 (12-18 kg), 108 Pannolini (formato scorta)
Pampers Baby Dry Mutandino Junior – Taglia 5 (12-18 kg)
Scopri il comfort e la sicurezza dei pannolini Pampers Baby Dry Mutandino Junior. Questa confezione da 108 pannolini è ideale per i tuoi piccoli, offrendo una protezione straordinaria per tutte le avventure quotidiane.
Vantaggi esclusivi per te:
Acquistando questa confezione, potrai ricevere subito 500 PUNTI EXTRA IN OMAGGIO ogni mese! Utilizza il codice alfanumerico presente in ogni cartone nell’app Coccole Pampers e inizia subito a collezionare punti.
Motivi per scegliere Pampers Baby Dry:
- Protezione ottimale contro le perdite, per un sonno tranquillo e senza preoccupazioni.
- Facilità d’uso grazie al design a mutandina, perfetto per i bambini in movimento.
Ricorda che il codice da 500 punti può essere caricato ogni 30 giorni, offrendoti così la possibilità di vincere fantastici premi con l’app Coccole Pampers.
Non lasciare che questa opportunità ti sfugga! Scegli Pampers Baby Dry e fai felice il tuo piccolo oggi stesso!
