Pampers Baby Dry Junior Taglia 5, 192 Pannolini + 500 Punti Coccole

Da StraNotizie
🔥 Offerta Amazon

💸 Prezzo: 64,92€ – 54,49€

⭐ Valutazione: 4.5 / 5

Pampers Baby Dry Junior, Taglia 5 (11-25 kg), 192 pannolini, con 500 Punti Coccole extra in omaggio

Pampers Baby Dry Junior, Taglia 5 (11-25 kg) – 192 Pannolini

Scopri Pampers Baby Dry, il pannolino che offre il massimo comfort per il tuo bambino. Grazie al suo cuore assorbente innovativo, garantisce la massima asciuttezza per ben 12 ore. Non c’è bisogno di preoccuparsi: i grandi sogni di domani iniziano con una buonanotte tranquilla, senza interruzioni causate dal pannolino!

Caratteristiche Principali:

  • Barriere Laterali Doppio Stop: Progettate per prevenire le fuoriuscite, assicurano una protezione efficace durante la notte.
  • Sistema Koala: Dotato di un’ampia area adesiva di chiusura e morbide orecchiette avvolgenti, per un fit perfetto e confortevole.

In aggiunta a tutto ciò, ogni mese avrai la possibilità di ottenere 500 Punti Coccole Extra in omaggio! Basta caricare il codice alfanumerico presente in ogni pacco sull’app Coccole Pampers.

Vantaggi Pratici:

  • La pelle del tuo bimbo rimane asciutta e fresca grazie al triplo strato assorbente in materiali traspiranti.
  • Facilità di utilizzo e praticità nella chiusura, per un cambio veloce e senza stress.

Non perdere questa occasione: scegli Pampers Baby Dry Junior e regala al tuo piccolo il comfort che merita. Fai di ogni notte un sogno sereno!

