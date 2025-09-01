Pampers Baby Dry: 840 Salviette Neonato Igienizzanti!

29 C
Pampers Baby Dry Salviette neonato, 840 unità (12 confezioni) – Salviettine senza Sapone, senza Alcool – con Sistema Igienizzante – Ripristinano il pH naturale della pelle

Pampers Baby Dry Salviette Neonato – 840 unità (12 confezioni)

Le salviettine Pampers Baby Dry sono pensate per la pelle delicata del tuo neonato, la quale è il primo e più importante organo sensoriale del tuo piccolo. Da subito, Pampers si impegna a proteggere questa preziosa barriera dermica, fondamentale per il contatto del tuo bambino con il nuovo mondo che lo circonda.

Il contatto frequente con pipì e pupù può alterare rapidamente il pH della pelle, portando a irritazioni e arrossamenti. Per questo motivo, Pampers ha sviluppato le salviettine Baby Dry, che non solo puliscono delicatamente la pelle del tuo piccolo, ma sono anche dotate di una formula innovativa che ripristina rapidamente il pH naturale e lo mantiene per lungo tempo.

Vantaggi delle Salviettine Pampers Baby Dry:

  • Formula Igienizzante: Rimuovono efficacemente impurità e batteri, mantenendo la pelle del tuo neonato pulita e protetta.
  • Ingredienti Delicati: Senza sapone, alcool o fenossietanolo, con l’aggiunta di aloe vera per lenire e idratare la pelle sensibile.

Le salviettine sono realizzate con un tessuto “Soft Clean” che è morbido al tatto e resistente, garantendo un’esperienza di pulizia confortevole. Ogni confezione contiene 840 salviettine, perfette per essere sempre pronte all’uso.

Non perdere l’opportunità di offrire il meglio al tuo bambino: scegli Pampers Baby Dry Salviette e senti la differenza!

