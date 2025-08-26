Pampers Baby Dry 200 Pannolini Maxi 4 + 500 Punti Coccole!

🔥 Offerta Amazon
Pampers Baby Dry Maxi, Taglia 4 (7-18 kg), 200 pannolini, con 500 Punti Coccole extra in omaggio
Pampers Baby Dry Maxi, Taglia 4 (7-18 kg) – Confezione da 200 pannolini
Scopri la sicurezza e il comfort che i pannolini Pampers Baby Dry possono offrire al tuo piccolo. Grazie al suo cuore assorbente, questo è il pannolino più asciutto fino a 12 ore. Con Pampers Baby Dry, i sogni del tuo bambino iniziano con un riposo sereno, senza interruzioni.
Massima Protezione
I nuovi pannolini sono dotati di barriere laterali a doppio stop, progettate per prevenire le fuoriuscite. Inoltre, il sistema koala con una vasta area adesiva e orecchiette avvolgenti garantisce una vestibilità sicura e confortevole.
Comfort e Traspirabilità
Il triplo strato assorbente, realizzato con materiali traspiranti, consente alla pelle del tuo bimbo di respirare, mantenendola asciutta e fresca tutto il giorno.
Vantaggi
- 500 punti Coccole extra in omaggio ogni mese, semplicemente caricando il codice gioco alfanumerico presente in ogni cartone.
- Facile da utilizzare e si adatta perfettamente al tuo bambino, riducendo il rischio di irritazioni e fuoriuscite.
Non lasciarti sfuggire questa opportunità! Scegli Pampers Baby Dry per garantire al tuo piccolo notti tranquille e sogni sereni. Ordina oggi stesso e inizia a godere di tutti i vantaggi che questi pannolini possono offrire!
