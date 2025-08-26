24.7 C
Pampers Baby Dry 200 Pannolini Maxi 4 + 500 Punti Coccole!

Pampers Baby Dry 200 Pannolini Maxi 4 + 500 Punti Coccole!

🔥 Offerta Amazon

💸 Prezzo: 59,02€ – 54,49€

⭐ Valutazione: 4.5 / 5

Pampers Baby Dry Maxi, Taglia 4 (7-18 kg), 200 pannolini, con 500 Punti Coccole extra in omaggio

Pampers Baby Dry Maxi, Taglia 4 (7-18 kg) – Confezione da 200 pannolini

Scopri la sicurezza e il comfort che i pannolini Pampers Baby Dry possono offrire al tuo piccolo. Grazie al suo cuore assorbente, questo è il pannolino più asciutto fino a 12 ore. Con Pampers Baby Dry, i sogni del tuo bambino iniziano con un riposo sereno, senza interruzioni.

Massima Protezione

I nuovi pannolini sono dotati di barriere laterali a doppio stop, progettate per prevenire le fuoriuscite. Inoltre, il sistema koala con una vasta area adesiva e orecchiette avvolgenti garantisce una vestibilità sicura e confortevole.

Comfort e Traspirabilità

Il triplo strato assorbente, realizzato con materiali traspiranti, consente alla pelle del tuo bimbo di respirare, mantenendola asciutta e fresca tutto il giorno.

Vantaggi

  • 500 punti Coccole extra in omaggio ogni mese, semplicemente caricando il codice gioco alfanumerico presente in ogni cartone.
  • Facile da utilizzare e si adatta perfettamente al tuo bambino, riducendo il rischio di irritazioni e fuoriuscite.

Non lasciarti sfuggire questa opportunità! Scegli Pampers Baby Dry per garantire al tuo piccolo notti tranquille e sogni sereni. Ordina oggi stesso e inizia a godere di tutti i vantaggi che questi pannolini possono offrire!

