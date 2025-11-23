Pampepato umbro tradizionale

A Terni si sta svolgendo Sweet Pampepato, una manifestazione che sta animando il centro cittadino con stand espositivi, iniziative commerciali e momenti dedicati alla scoperta e riscoperta del dolce simbolo della tradizione locale. C’è chi mantiene la ricetta tradizionale, chi la modifica per esaltarne di più alcune note aromatiche e chi la rivisita per renderla più “moderna”.

Vanessa Medori, titolare di Zero Zero Bakery Caffè, ha spiegato la sua visione più creativa e rivisitata, giocata su accostamenti originali e un approccio contemporaneo pur nel rispetto dell’identità del pampepato. Luca d’Antonio della Pasticceria Fratelli d’Antonio, invece, ha sottolineato l’importanza della ricetta tradizionale, tramandata dal padre, fatta di pochi ingredienti selezionati e una lavorazione semplice, fedele alla storia del dolce.

L’atmosfera festosa ha coinvolto anche Corso Vecchio, dove numerose attività commerciali hanno organizzato eventi a tema. Grande partecipazione alla cioccolateria Calvani, dove il titolare Luca Calvani ha illustrato le iniziative in programma per Sweet Pampepato, tra cui la degustazione speciale che abbina diverse varietà di pampepato a una selezione di liquori. La manifestazione ha animato il centro cittadino con stand espositivi, iniziative commerciali e momenti dedicati alla scoperta e riscoperta del dolce simbolo della tradizione locale.