Pamela rivela qualcosa sul contratto del GF: “Cambio delle regole”

Negli ultimi giorni, migliaia di telespettatori hanno richiesto il ritorno degli ex concorrenti al Grande Fratello, e la produzione ha deciso di mettere la questione al televoto flash. Con oltre il 60% delle preferenze, il pubblico ha scelto di far rientrare gli ex gieffini in gioco. Tuttavia, la decisione ha sollevato polemiche sia sui social che all’interno della casa. Alcuni concorrenti hanno espresso la loro insoddisfazione, citando le regole del programma.

Pamela Petrarolo ha rivelato che nel contratto firmato con il Grande Fratello è specificato che le regole possono essere modificate. Ha suggerito che il rientro degli eliminati potrebbe essere una mossa per risollevare gli ascolti, ma alcune concorrenti come Stefania Orlando e Chiara Cainelli hanno sottolineato l’importanza di rispettare le regole. Pamela ha chiarito che nel contratto è presente una clausola che permette modifiche al regolamento: “Era una clausola, me l’ha ricordato anche Luca stamattina”.

Chiara ha poi menzionato i “biglietti di ritorno”, affermando che l’unico modo per un ex concorrente di rientrare sarebbe stato attraverso l’estrazione di un biglietto. Pamela, però, ha fatto notare a Chiara che i biglietti di ritorno non esistono più da due anni, evidenziando l’inconsistenza della sua affermazione. La situazione ha creato ulteriori tensioni e discussioni tra i concorrenti, contribuendo al clima di polemica in atto.