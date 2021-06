Pamela Prati tornerà come concorrente al Grande Fratello Vip a distanza di cinque anni dal suo celebre “chiamatemi un taxi”, è – quasi – confermato.

Era il 2016 quando Pamela Prati entrò al GF Vip di Ilary Blasi dove rimase per sole tre settimane. Uscì in seguito ad un’espulsione causata dalle molteplici irregolarità fatte nel corso della sua permanenza: si nascondeva negli armadi per non farsi riprendere, girava per casa senza microfoni, apriva porte d’emergenza ed entrava in posti destinati esclusivamente allo staff del reality. Insomma, una scheggia impazzita.

A distanza di cinque anni ed a due dallo scandalo di Mark Caltagirone, Pamela Prati sembrerebbe essere intenzionata a ritornare nella Casa dove, ovviamente, potrà promuovere il suo nuovo libro che tratterà proprio del caso Caltagirone.

Pamela Prati al Grande Fratello Vip

“Da circa due anni Pamela è sparita dalle scene, non la vediamo più in nessun programma televisivo” – ha confessato Santo Pirrotta ad Adriana Volpe ad Ogni Mattina – Dopo il caso Mark Caltagirone si sono spenti i riflettori. In una recente intervista lei ha raccontato di essere ancora sotto shock. Ha anche rivelato che sta scrivendo il suo secondo libro, in cui parlerà solo del caso Caltagirone, perché nell’altro aveva fatto solo un accenno. Però prima del libro forse Pamela avrà la possibilità di raccontare la sua verità in un reality che partirà a settembre in prima serata su Canale 5. La sua partecipazione è vicinissima. Non c’è ancora una firma, non è ancora tutto certo. Ma con molta probabilità Pamela sarà una delle protagoniste di questo reality che stiamo aspettando da tantissimi mesi. Speriamo che stavolta non chiami il taxi…ogni riferimento è puramente casuale”.

Durante il Grande Fratello Vip del 2016, Pamela Prati ed Alfonso Signorini ebbero anche un duro battibecco in diretta, ora a quanto pare avrebbero fatto pace. Un nome fortissimo