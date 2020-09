Il crossover tra l’AresGate e Pratiful si fa sempre più interessante. Dopo aver scoperto che Donna Pamela aveva raccontato “storie assurde” ad un ex corteggiatore di Uomini e Donne, adesso è proprio la Perricciolo a parlare. In una diretta l’agente dei vip ha fatto anche il nome di Pamela Prati che – stando a quanto dice lei – le avrebbe fatto delle rivelazioni sull’agenzia coinvolta nell’AresGate.

“Pamela Prati se n’è andata da questa agenzia. A lei non piaceva e io la difenderò su questa cosa. Mi ha raccontato delle cose che succedevano in questa agenzia, non le sono più state bene ed è scappata. A lei non è successo nulla. Comunque Pamela Prati è stata massacrata per il matrimonio finto, quindi se avesse pianto come Garko dicevano che era una santa? […] Lei non voleva nemmeno il numero di queste persone sul cellulare perché mi diceva che aveva paura. Non parliamo di una piccolina indifesa, ma di una donna adulta come Pamela Prati”.

Il nome di Pamela Prati (che in realtà si chiama Paola Pireddu) in merito all’AresGate è stato tirato in ballo anche dal giornalista de Il Fatto Quotidiano, Francesco Canino.

“Quest’ultima ha poi aggiunto: “Pretendo che si faccia chiarezza visto come si sono comportati con noi. Non dimentichiamoci che qui ci sono stati reati veri”. Ma come farebbe la Perricciolo a conoscere i dettagli di questa vicenda? Si dice che a raccontarle molte vicende sia stata nientemeno che Pamela Prati, sua ex assistita, scoperta agli inizi della sua carriera proprio da Alberto Tarallo”.

