Pamela Prati svela la verità su Cossiga: ‘Ecco quando mi contattava’

Nell’intervista a “Storie di donne al bivio”, in onda il 3 maggio, Pamela Prati ha condiviso dettagli sul suo legame con l’ex Presidente della Repubblica, Francesco Cossiga. La showgirl ha rivelato che Cossiga la chiamava frequentemente, mostrando un affetto particolare, e le telefonate avvenivano sempre intorno all’ora di pranzo, per rispettare i suoi orari di lavoro. Prati ha descritto Cossiga come una figura affettuosa, paragonandolo a uno zio o un padre, apprezzando il suo sostegno per il teatro e le sue frequenti visite al Bagaglino. Inoltre, ha citato un complimento ricevuto da Cossiga, che la definiva una “Madonna sarda”, in riferimento al suo amore per la terra d’origine e alla sua volontà di imparare la lingua sarda.

La showgirl ha anche affrontato le voci riguardo a un presunto flirt con Pier Francesco Pingitore, chiarendo che non c’era mai stata alcuna relazione romantica: “Mai neanche un bacio” ha affermato, definendolo un “Pigmalione” e sottolineando che entrambi erano uomini di famiglia.

Pamela Prati ha concluso ribadendo che il loro rapporto era puramente di amicizia, sia con Cossiga che con Pingitore. La puntata promette ulteriori rivelazioni interessanti, mantenendo viva l’attenzione del pubblico su eventuali sorprese future da parte della showgirl.