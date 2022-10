Pamela Prati svela chi era l’uomo della foto che aveva spacciato per Mark Caltagirone

Pamela Prati quando la scorsa settimana ha parlato di Mark Caltagirone al Grande Fratello Vip ha omesso alcuni passaggi cruciali. Fra questi la celebre foto in compagnia del presunto Mark Caltagirone e la storia Instagram in cui lo tagga mentre è alla guida.

Quando Eliana Michelazzo è stata intervistata a Verissimo ha ovviamente fatto notare queste incongruenze. Incongruenze che Alfonso Signorini ha riportato anche a Pamela Prati. “Una delle tue ex agenti, Eliana Michelazzo, è stata ospite a Verissimo da Silvia Toffanin e ha rilasciato una lunga intervista, in cui ha raccontato la sua verità. Ha detto che secondo lei tu sapevi che l’uomo con cui ti eri fotografata non era Mark Caltagirone e per questo motivo sapevi che lui non esisteva“.

La Prati ha così spiegato che quell’uomo era in realtà “un amico di Mark Caltagirone” e che è stato proprio Mark Caltagirone a chiederle di posare per finta con lui. “Solo così poi potremmo essere liberi di amarci“.

“Me l’hanno combinata loro [le due manager, ndr] e anche Mark che mi ha detto: “Amore ascolta, devi fare questa cosa per me, devi fare delle foto con un mio amico, bisogna assolutamente farlo e poi saremo liberi di vivere il nostro amore alla luce del sole“. Io credo che fossero tutte e due [le manager, ndr] dietro, mi hanno fatto fare questa paparazzata. Anche la persona che ha fatto le foto con me è stata ingannata, lui è una bravissima persona. Ho fatto quelle foto e Mark mi ha ringraziata. La story in auto con il finto Mark? Io non mi sentivo a mio agio, però so che lo stavo facendo per il mio amore. Poteva chiedermi qualsiasi cosa. Poi sempre sotto quella pressione, queste minacce, quella forzatura”.

L’uomo delle foto qualche anno fa è stato ospite anche da Massimo Giletti.