Pamela Prati sul fidanzato di 19 anni: “Innamorata! Ecco cosa facciamo”

Lo scorso luglio Diva e Donna ha paparzzato Pamela Prati con il nuovo fidanzato, Simone Ferrante: “Clamoroso, eccola mentre bacia il nuovo compagno di 45 anni più giovane“. La protagonista di Tale e Quale Show dopo una frequentazione con Marco Bellavia (conosciuto al Grande Fratello Vip) ha incontrato il giovane modello e tra i due è stato colpo di fulmine.

Pamela Prati parla del suo nuovo amore: “L’età non conta ed è solo un numero, io mi sento una ventenne”.

Ieri pomeriggio la star del Bagaglino è stata al tavolo de La Vita in Diretta e nel commentare la vita di Cher ha anche confermato la sua relazione con Simone. Pamela Prati ha dichiarato che Ferrante è un ragazzo molto maturo per la sua età e che con lui ha tante conversazioni molto interessanti. Nessun problema per la differenza d’età, che per la nostra amata ‘donna del popolo’ è solo un numero e non conta niente.

“Sono d’accordo con Cher quando dice che l’età non conta nulla. Io ad esempio mi sento un’eterna ventenne sempre. Cher ha un fidanzato molto più giovane e anche io. E quindi che cosa c’è di strano in questo? Sono molto innamorata. Sì ho una storia con un ragazzo più piccolo. Quanti anni ha? 20! Vabbè 19, ma che differenza c’è. Comunque è maggiorenne. Com’è lui? Un ragazzo molto intelligente. Lui è un giovane vecchio, ascolta sempre la Callas e tanti grandi artisti, diciamo che è già un vintage alla sua età. Ci intendiamo perfettamente, l’età non c’entra nulla, è l’anima che conta. Cosa facciamo insieme? Tante conversazioni molto interessanti. Parliamo di tutto e poi stiamo benissimo insieme”.

Questa è la prima volta che la diva parla del partner, visto che a Domenica In aveva svicolato la domanda: “Io sono innamorata sempre, sono innamorata della mia famiglia. Non voglio parlare di gossip, troppo bella la chiacchierata di oggi“.

E comunque Pam ha gusto…