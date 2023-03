Pamela Prati ricorda il suo periodo buio in Justicia, il nuovo singolo

A due mesi da Diva (che ha cantato anche al GF Vip), Pamela Prati oggi ha rilasciato un nuovo singolo. Se con Diva ci ha fatto ballare adesso la star del Bagaglino è tornata con Justicia, una ballad che sembra parli proprio del periodo in cui è stata accusata di essere complice di chi ha architettato la truffa di Mark Caltagirone.

Durante la sua permanenza al GF Vip Alfonso Signorini ha comunicato alla vippona una svolta giudiziaria: “Non sei indagata. Il pm ha messo sotto indagine le tue due ex agenti, ma non te“. Dopo quella bella notizia Pamela ha gridato ‘giustizia, giustizia, giustizia!‘. E il titolo di questa nuova canzone potrebbe arrivare proprio da lì.

La Reputation era di Pam è qui!

Pamela Prati finalmente sta avendo giustizia nelle sedi opportune, baci#GFVIP #PamelaPrati pic.twitter.com/WhfNsxmJUy — ℕ , ℕ 🍵 Anetra&Sasha (@seitrasparente) October 17, 2022

Pamela Prati, Justicia, il testo.

Prendi tutto quel che c’è

rubami l’anima

tanto sono più forte

più forte di te

non voglio essere complice di un delitto perfetto

tra il veleno e la mente di un astuto serpente

Grido il mio nome è un guerriero

per me non esiste il tramonto, ma solo l’alba

blu è il sottofondo

vivo aspettando in silenzio

il tempo e le sue verità

è l’unica cosa che dentro mi placherà

Justicia, justicia, justicia

Quanta solitudine e momenti infiniti

di un sistema sbagliato che distorce la realtà

io sono nata libera

la mia terra è selvaggia come un lupo nel vento una lama nel ferro

canto la mia storia è uno scudo

per me non esiste la resa

odio la guerra, la mia è resilienza

Vivo con la rabbia nel petto

il mondo mi giudicherà

il tempio creato dal nulla vi seppellirà

Justicia, justicia, justicia!

Grido il mio nome è un guerriero

per me non esiste il tramonto, ma solo l’alba

blu è il sottofondo

vivo aspettando in silenzio

il tempo e le sue verità

è l’unica cosa che dentro mi placherà

Justicia, justicia, justicia, justicia, justicia.