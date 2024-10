Pamela Prati racconta finalmente la verità sulla furiosa lite con la Marini

Nel 1996, Valeria Marini e Pamela Prati furono protagoniste di una celebre lite durante il compleanno di Leo Gullotta, che sfociò in una vera e propria zuffa. Le due dive del Bagaglino hanno sempre raccontato versioni contrastanti dell’accaduto. Valeria ha parlato di spintoni, tirate di capelli, graffi e perfino di una visita in ospedale, mentre Pamela ha minimizzato l’episodio, affermando che il presunto graffio di Valeria era in realtà causato dai suoi bracciali. Durante l’intervista a “Belve” nel 2022, Pamela ha insistito che non ci fu alcuna rissa vera e propria, sostenendo che Valeria si sarebbe “graffiata” accidentalmente.

Recentemente, Pamela ha ammesso che ci furono delle tirate di capelli e dei graffi, pur cercando di mantenere un tono leggero sull’argomento. In un’intervista con Caterina Balivo, ha dichiarato: “Se la donna del Bagaglino sono io o è Valeria? Entrambe, ma io ho fatto più anni di lei!”. Tuttavia, ha aggiunto che ora tra lei e Valeria c’è un buon rapporto di amicizia, sottolineando il fatto che entrambe sono sarde e che la rivalità è stata un evento passato. Allo stesso modo, Marini ha parlato della loro lite in termini di “cicatrici”, ammettendo che, sebbene siano trascorsi anni, porta ancora i segni di quell’incidente, ma ha avvenuto il tempo di non dare più importanza a ciò che è successo.

In modo sorprendente, Valeria ha dichiarato che Pamela era un po’ “ossessionata” da lei in quel periodo, ma ribadisce di non averle mai rubato il lavoro. Entrambe, con tono scherzoso, ammettono che la loro litigata è stata una sorta di “Eva contro Eva”. Adesso, sembrano aver trovato un punto di incontro e hanno lasciato il passato alle spalle, chiudendo un capitolo che era diventato argomento di discussione tra i fan dello spettacolo.

Tuttavia, la mancanza di immagini della rissa ha lasciato molti curiosi. La lite tra queste due icone nostrane meriterebbe, se non altro, un’attenzione simile a quella che Ryan Murphy riserva nei suoi “Feud”.