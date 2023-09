Pamela Prati pronta per Tale e Quale: “Le critiche di Malgioglio?”

Venerdì 22 settembre torna Tale e Quale Show e nel cast quest’anno c’è anche Pamela Prati. La diva per l’occasione ha rilasciato un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni e si è detta pronta anche ai giudizi taglienti di Cristiano Malgioglio.

“Credo che Carlo mi abbia scelto per la mia caparbietà e la mia storia artistica. Se ho paura di imitare qualche artista? Non c’è un personaggio che ho paura di imitare perché amo tutti gli artisti. Cristiano Malgioglio e le sue critiche? Già me lo immagino con la sua pungente e sottile ironia. Spero di non essere un bersaglio facile”.

Prepariamo i pop corn.

Proprio un anno fa a Tale e Quale Show Cristiano Malgioglio ha lanciato una shade alla star del Bagaglino.



“Dopo la vicenda che c’è stata faccio più fatica a lavorare. Adesso compongo delle canzoni senza guadagno. Tante persone che potevano aiutarmi non mi hanno aiutato. Chi? Tante persone davvero. Poi volevo dire che quello che dicono sul bingo non è vero. Non ho una passione, nemmeno ci gioco.

Oggi vivo con la mia pensione, vivo di quello che ho guadagnato in passato. Tante persone che potevano aiutarmi non mi hanno aiutato. Io ho scritto una lettera a Maria De Filippi, che io stimo tantissimo, dove chiedevo con grande umiltà di darmi una mano, e che pur di uscire da quel mio momento buio avrei lavorato anche in redazione a spostare le fotocopie. Le ho mandato anche dei fiori e il mio libro per farle conoscere meglio la mia storia. Non ho avuto risposta, magari sapere se almeno i fiori sono stati di suo gradimento.

La rissa con Valeria Marini? Non c’è stata. Lei si è graffiata con il mio bracciale. Ricordo quella sera. Eravamo al compleanno di Leo Gullotta”.