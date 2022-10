Pamela Prati parla in codice, svelate le frasi ‘segrete’ in sardo: la strana richiesta

Quando Alfonso Signorini ha annunciato il comeback di Pamela Prati al GF Vip 7 abbiamo pensato tutti che non sarebbe durata a lungo e invece la diva ha dimostrato di essere cambiata rispetto alla sua prima esperienza nella casa di Cinecittà. Dopo un mese e mezzo di permanenza nel reality la star del Bagaglino ha meritato una sorpresa e la produzione le ha fatto incontrare la sorella Sebastiana e il fratello Giuseppe. I due hanno cercato di incoraggiare la gieffina e per lei hanno speso bellissime parole. Poco prima di salutarli però Pamela Prati ha iniziato a parlare in sardo ai suoi fratelli. In molti sui social si sono chiesti cosa abbia detto la vippona e un mio lettore sardo ha tradotto le parole ‘in codice’.

Pam rivolgendosi alla sorella ha detto: “Perché non dici quello che ho fatto Bastiana? Sì quello che ho sempre fatto per te e per lui. Non hai capito? Sì quello che ho fatto per voi due“. Sebastiana un po’ perplessa ha risposto: “Ma non sei contenta di quello che ho detto fino ad ora? Quello che hai fatto per noi, sì“. Signorini però ha interrotto le due ed ha messo fine alla sorpresa: “Vabbè ragazzi vi devo salutare grazie per essere venuti“. Quindi alla fine non scopriremo mai cos’ha fatto la Prati per Sebastiana e Giuseppe.

Pamela che parla in sardo con la sorella perchè tanto nessuno li le capisce🥲 #gfvip — Robi✨ (@Ins3nsibil3) October 27, 2022

volete la traduzione di quello che Pamela e la sorella si sono dette in sardo? #GFVIP — stefano® (@stefanochelotti) October 27, 2022

PAMELA CHE PARLA IN SARDO ALLA SORELLA E IO SONO SARDO. EMH 😅 #GFVip pic.twitter.com/sR1kIBpOdY — AntoTv (@asannais) October 27, 2022

Pamela Prati parla dei suoi fratelli.

Ieri Pam ha parlato dei suoi fratelli agli altri gieffini: “Io li amo più della mia stessa vita. E poi avete visto che belli? Lei meravigliosa, ha una pelle fantastica, è genetica. E lui? Ha più di 70 anni ed è un ragazzino, si allena tutti i giorni. Tanti anni fa abbiamo anche fatto un incidente, lui ha dovuto fare riabilitazione, ma si è ripreso alla grande. Poi ho un’altra sorella che dimostra 20 anni di meno, sembra una 50enne. Con tutti loro ho un rapporto molto bello sono le mie colonne. Avete visto con Sebastiana e Giuseppe come ho reagito? Mi mancano troppo e qui dentro penso spesso a loro sono sincera“.